AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: veicolo in avaria sull'A7 (ultime notizie, oggi 10 luglio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 10 LUGLIO 2017). VEICOLO IN AVARIA SULL'A7 MILANO-SERRAVALLE-GENOVA - Nella notte si è creato un problema sulle autostrade italiane, segnalato prontamente dal portale istituzionale Autostrade.it. Si tratta di un veicolo in avaria che è stato costretto a fermarsi sull'A7 Milano-Serravalle-Genova. Al chilometro 111.5 direzione Milano è stata ravvista coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. Una situazione che potrebbe perdurare anche nella prima mattina e che ci porta a tenere d'occhio il portale che è sempre aggiornato in tempo reale e con consigli anche su possibili percorsi alternativi. Non sono noti dettagli, ma solo la presenza di un veicolo fermo per avaria. Una situazione che ha obbligato gli addetti alle autostrade a intervenire precipitosamente sul luogo in questione e quindi a dover sistemare la situazione prontamente. Sicuramente sono quei disagi improvvisi che non possono non causare problemi. Per fortuna però non sono stati segnalati nel punto in questione incidenti.

AUTOSTRADE, CODE NELLA NOTTE - Sono diverse le situazioni di code e traffico intenso ravvisate sulle autostrade italiane nella notte. Questo ha portato a numerosi aggiornamenti da parte del sito istituzionale Autostrade.it che è consigliabile seguire ora dopo ora perché aggiornato in tempo reale e pronto a dare consigli anche su possibili percorsi alternativi. Partiamo dall'A12 Genova-Livorno dove abbiamo trovato code al chilometro zero direzione Genova tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Si passa poi all'A12 Livorno-Rosignano dove troviamo traffico intenso al chilometro 177.8 direzione Genova tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Per chiudere poi passiamo all'A14 Bologna-Ancona al chilometro 50.1 direzione Autostrada Milano-Napoli tra Forlì e Imola. Tutte queste specifiche situazioni vanno analizzate una ad una con il passare delle ore anche e soprattutto grazie all'ausilio del portale prima citato.

