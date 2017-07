Amazon Prime Day/ Oggi via a 30 ore di saldi “pazzi”: orari, offerte e come funzione (ultime notizie)

Amazon Prime Day 2017

AMAZON PRIME DAY, OGGI VIA A 30 ORE DI SCONTI: ORARI E COME FUNZIONA (10 LUGLIO 2017) - Scatta oggi il grande appuntamento dell’Amazon Prime Day, giunto al terzo anno “di vita” per i grandi appassionati (valido solo per gli iscritti a Prime, va ricordato) delle offerte e gli sconti dello shopping online. Dalle 18 di oggi 10 luglio 2017 fino alle 23 dell’11 luglio, sono ben 30 le ore consecutive di “pazze” offerte online per una miriadi di marche, settori e prodotti anche di ultimissimo “pelo” per l’hi-tech (smartphone, pc, tablet), gli elettrodomestici e i prodotti per l’infanzia. Per capire come funziona questa grande giornata di sconti dell’Amazon Prime Day in realtà i passaggi sono molto semplici: per prima cosa bisogna iscriversi a Prime, il servizio “premium” di Amazon (se ancora non lo avete fatto ovviamente). Non è vincolante come altri abbonamenti, ma si può interrompere in qualsiasi momento e soprattutto va ricordato come i primi 30 giorni sono gratis: una volta iscritti a Prime si può già ottenere uno sconto costante sulle spedizioni, comprese le offerte del mattino e della sera che di fatto rappresentano la vera novità che ha fatto spopolare Amazon Prime in questi tre anni. In 24 ore si potrà ricevere l’oggetto/i prodotti prenotati online con consegna in qualsiasi domicilio. Come spiega il regolamento stesso del Prime Day, «con l’iscrizione è possibile accedere alla libreria multimediale del servizio di streaming Primevideo, con serie originali e film in esclusiva».

AMAZON PRIME DAY, OGGI VIA A 30 ORE DI SCONTI: LE MIGLIORI OFFERTE (10 LUGLIO 2017) - Gli sconti dell’Amazon Prime Day sono sempre variabili ma possono superare e di molto anche il 60% sul prezzo normale di listino: i saldi estivi per Amazon sono dunque arrivati, dureranno 30 ore con offerte al top e poi si potrà continuare con le “consuete” offerte di tutti i giorni. Ci sono però per queste speciali 30 ore di grande sconti due tipi diversi di offerte, esattamente come avvenuto nel Prime Day 2016: offerte lampo che si attiveranno lungo tutta la giornata di oggi (a partire dalle 18) e di domani e saranno accessibili solo per un periodo limitato. In secondo luogo, le offerte del giorno che saranno invece disponibili lungo tutta la giornata di domani e rappresentano le offerte “stabili”. Ovviamente, entrambi i tipi di offerta finiranno in anticipo se i prodotti saranno esauriti: un consiglio dunque, non rimandate l’acquisto se siete sicuri del prodotto, potreste non trovarlo più dopo solo un’ora! Per i primi lanci delle prossime ore ecco alcune offerte rilasciate sul sito ufficiale del Prime Day, consultabile qui sotto per tutta la giornata: tra le fotocamere la Polaroid Snap Touch - fotocamera istantanea: 150€; per il settore smartphone, Honor 8 Premium, smartphone 64GB, 4GB di Ram, doppia fotocamera: 329,90€ e anche Samsung Galaxy S6 Edge, 32 GB, Nero [Italia]: 329,99€. Appassionati di televisioni? Ecco per voi il Samsung MU6470, smart-TV 40”: 499,99€ e per quanto riguarda invece le consolle per videogame via libera con la Playstation 4 500GB (ricondizionato certificato): 179,99€. CLICCA QUI PER TUTTE LE OFFERTE DELL’AMAZON PRIME DAY 2017

