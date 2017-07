CONCORSO POLIZIA 2017/ Bando 1148 allievi agenti, preparazione allo scritto: le fasi di selezione

Concorso Allievi Polizia (foto LaPresse)

CONCORSO POLIZIA 2017: BANDO 1148 ALLIEVI AGENTI, I 6000 QUIZ UTILI AL SUPERAMENTO DEL TEST SCRITTO - Tra circa una settimana saranno finalmente rese note tutte le informazioni su data e modalità nelle quali avrà luogo la prima prova scritta per il Concorso Polizia 2017 che prevede l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Il bando è stato pubblicato lo scorso 26 maggio e i candidati attendevano tutte le informazioni utili sul test da svolgere già la scorsa settimana. Con un avviso pubblicato sulla G.U. del 7 luglio e sul sito della Polizia di Stato, tuttavia, è stato comunicato l'avvenuto slittamento della data di pubblicazione del diario della prova scritta, atteso ora per martedì 18 luglio prossimo. L'attesa per l'ora "X", dunque, si allunga per migliaia di candidati che nel frattempo potranno impiegare il proprio tempo per la preparazione grazie all'arrivo dei quiz utili per la simulazione del test ufficiale. E' stato sempre il portale della Polizia di Stato a comunicare nei giorni scorsi la presenza online di una vasta banca dati contenente 6000 quesiti fruibili direttamente dal sito ufficiale.

Una parte di questi, dunque, andranno a comporre la prima prova scritta d'esame che verterà su temi di cultura generale. Richiesta anche un’adeguata conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese a scelta dello stesso candidato) e conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il questionario sarà composto da domande con risposte a scelta multipla ed a ciascun candidato sarà consegnato un questionario differente rispetto a quello del candidato vicino, poiché basato sul metodo "random" realizzato attraverso apposito programma informatico basato proprio sulla banca dati di 6000 quesiti messa a disposizione sul sito istituzionale almeno 20 giorni prima della data fissata per lo scritto.

CONCORSO POLIZIA 2017: BANDO 1148 ALLIEVI AGENTI, LE 4 TAPPE IN PROGRAMMA, TUTTE LE SELEZIONI - Sono in migliaia ad aver partecipato al bando di Concorso Polizia 2017, ma solo 1148 potranno ottenere un posto di Allievo Agente. Per questo la selezione sarà severissima e vedrà differenti prove, tra cui quella scritta, in merito alla quale si avranno tutte le informazioni su data e luogo il prossimo 18 luglio. Mentre i candidati possono impiegare questo tempo nella preparazione del test scritto, grazie alla pubblicazione dei 6000 quiz che compongono l'ampia banca dati, scopriamo cosa sarà sufficiente per superare il primo step del concorso. Intanto partiamo dal punteggio minimo necessario e pari a sei decimi. L'esito sarà consultabile direttamente sul sito istituzionale nelle date che saranno successivamente indicate. Saranno così rese note le graduatorie con le quali saranno convocati i candidati risultati idonei alla prova successiva basata sulla efficienza fisica. Nel dettaglio, come si legge sul bando ufficiale, la convocazione riguarderà i primi candidati idonei in ordine di graduatoria. Salvo ulteriori slittamenti, il calendario di convocazione per la prova di efficienza fisica sarà pubblicato sul sito ufficiale della Polizia di Stato il prossimo 25 settembre. Seguiranno infine gli accertamenti psico-fisici e quello attitudinale e solo al termine dei 4 step sarà reso noto l'elenco dei 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato selezionati.

