Charlie Gard/ Ultime notizie: l’Alta Corte inglese oggi decide sulla cura sperimentale

Charlie Gard, le ultime notizie

CHARLIE GARD, OGGI LA DECISIONE DELL’ALTA CORTE UK (ULTIME NOTIZIE) - È giunto finalmente il giorno in cui l’Alta Corte inglese dovrebbe decidere sul caso di Charlie Gard: se accogliere il nuovo protocollo consegnato dall’Ospedale Bambino Gesù in collaborazione con alcuni medici Usa e inglesi e dunque concedere il trasferimento negli Stati Uniti (o anche nella stessa Roma) per poter permettere di far sottoporre il bimbo affetto da deplezione da Dna mitocondriale; oppure se bocciare la fattibilità del protocollo sperimentale, e quindi di fatto far rispettare la prima sentenza di distacco immediato dei macchinari che tengono in vita Charlie Gard. Come si può vedere, un giorno assai importante dopo un mese ormai di novità, appelli, polemiche e discussioni attorno a temi delicatissimi come vita, morte, eutanasia, famiglia, stato, giustizia e accanimento terapeutico. I genitori del bimbo inglese hanno lanciato un altro appello all’ospedale Great Ormond Street perché possano acconsentire a trasferire il bimbo, ma sarà l’Alta Corte inglese ad avere l’ultima parola, dopo che il GOSH ha comunque richiesto un nuovo consulto essendo intervenuti elementi nuovi a livello di cure dopo il protocollo dell’ospedale vaticano.

Come rivela la Cnn, due deputati repubblicani del Congresso Usa - Brad Wenstrup e Trent Franks - oggi presenteranno un progetto di legge per conferire a Charlie e alla famiglia la residenza americana in modo da ricevere il via libera per il trasferimento e le cure sperimentali in grado di poter salvare, sebbene con poche possibilità in termini statistici, la vita del piccolo Charlie. Sullo stesso canale da giorni si è attivato il Vaticano ma finora ancora non sono arrivate risposte/repliche da Londra.

CHARLIE GARD, LA NUOVA CURA È ACCANIMENTO TERAPEUTICO? (ULTIME NOTIZIE) - Il motivo addotto da medici prima e dai giudici in seguito che hanno “creato” il caso Charlie Gard era sempre il medesimo: “quel piccolo bimbo inglese affetto da una malattia rarissima soffre troppo, bisogna staccare la spina perché se no si rischia l’accanimento terapeutico”. Proprio su questo punto invece il protocollo del Bambino Gesù assieme a medici internazionali che studiano da anni le malattie mitocondriali, sostiene che la prova di questa cura sperimentale possa avere un minimo ma esistente grado di fattibilità e quindi non siamo di fronte ad accanimento terapeutico. Posto che nessuno sa realmente cosa provi in questo momento Charlie Gard - è bene ricordarlo sempre, non sappiamo se non soffre esattamente come non sappiamo se soffre - il genetista Dallapiccola e presidente scientifico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, ha replicato così ieri su Qn nella seconda parte della sua lunga intervista sul caso Charlie.

«Se si può ottenere qualche risultato non è più accanimento terapeutico ma la possibilità di migliorare il quadro clinico del bambino», si dice certo il medico genetista, che poi conclude «Gli attuali trattamenti che Charlie riceve, a partire dalla ventilazione meccanica, non incidono sulle basi della malattia, questo protocollo è qualcosa di diverso. C’è una domanda da parte dei genitori e un dialogo che non si può perdere».

