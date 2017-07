INCIDENTE STRADALE/ Calci (Pisa), auto contro un albero: morti due ragazzi (oggi 10 luglio 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, CALCI (PISA): AUTO CONTRO UN ALBERO IN UN FOSSO, MORTI DUE RAGAZZI DI 17 E 20 ANNI (ULTIME NOTIZIE) - Lo scorso fine settimana non ha risparmiato una serie di importanti incidenti stradali che si sono consumati sulle strade ed autostrade italiane, provocando feriti e talvolta vittime. Un terribile incidente mortale è stato registrato nel pomeriggio di domenica a Calci, in provincia di Pisa, nel quale sono morti due giovani, una ragazza ed un ragazzo, rispettivamente di 17 e 20 anni. A riferirlo è il portale FirenzePost.it sottolineando come la tragedia si sia consumata sulla Vicarese. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat 500 quando per causa ancora non chiare la vettura sarebbe finita fuori strada urtando con violenza contro un albero e finendo così la sua corsa in un fossato. I due giovani sono deceduti a causa del violentissimo impatto. Le vittima sono Alessio Stabile Pecora, ventenne residente a Santa Croce sull'Arno e Giuseppa Mosca, la 17enne di Santa Maria a Monte, entrambi nel Pisano. L'auto sarebbe andata letteralmente distrutta e per poter estrarre i due corpi si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 ma i tentativi di rianimare i due ragazzi si sono rivelati inutili Il 20enne sarebbe morto quasi sul colpo, mentre all'arrivo di soccorritori la ragazza era ancora viva, ma le speranze si sono spente del tutto poco dopo.

INCIDENTE STRADALE, BIFERNINA: SCONTRO TRA DUE AUTO, CONDUCENTI FERITI (ULTIME NOTIZIE) - A chiudere una giornata non semplice sulle strade italiane, è stato un nuovo incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla statale Bifernina, una delle strade principali del Molise. Due auto, come rivela Termolionline.it, si sarebbero violentemente scontrate all'altezza del chilometro 3400. Si tratta di una Fiat Stilo e di una Opel Corsa, i cui conducenti avrebbero riportato fortunatamente solo lievi ferite e qualche contusione, nonostante la violenza dell'impatto. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, giunti poco dopo le ore 22:00 sul posto dell'incidente insieme agli uomini del Comando provinciale di Campobasso. I due conducenti coinvolti nel sinistro sono stati prontamente trasportati presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo l'arrivo dei soccorritori del 118, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico fino a mezzanotte su entrambi i sensi di marcia. Sull'incidente stradale sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su dinamiche e cause del sinistro.

