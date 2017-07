METEO/ Caldo e bel tempo al sud, ancora temporali al nord (previsioni del tempo oggi, 10 luglio 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: ANCORA TEMPORALI AL NORD (OGGI, 10 LUGLIO 2017) - Le previsioni del tempo di oggi, lunedì 10 luglio 2017, non perdonano e continueremo a vedere temporali al nord ancora in maniera importante. Questa situazione la vedremo importante su tutta la catena montuosa delle Alpi. Nella prima mattinata vedremo piccoli rovesci su Valle d'Aosta e parte del Friuli Venezia Giulia mentre ci saranno dei temporali invece sulla parte proprio delle Alpi passando tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio invece la situazione diventerà ancora peggiore sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta con una situazione molto particolare e difficile da controllare vicina all'allerta meteo. Forti temporali colpiranno anche la parte settentrionale del Trentino Alto Adige con situazioni anche di vento piuttosto importante. Staremo a vedere poi se questa situazione di maltempo peggiorerà nelle prossime ore e se si ritornerà anche al nord con il sole dell'estate.

PREVISIONI DEL TEMPO: CALDO E BEL TEMPO SU TUTTO IL CENTRO-SUD - Continua il sole su tutto il nostro paese con le previsioni del tempo che parlano degli sviluppi regalati dall'anticiclone Caronte. Le temperature sono ancora in ascesa e anche per oggi, lunedì 10 luglio 2017, vedremo una giornata di sole importante dalla Pianura Padana in giù. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord ma senza creare scompiglio e grande preoccupazione. Il cielo poi sarà mite al centro-sud con unica eccezione della costa nord-occidentale dove ci saranno alcune nubi. Le temperature minime si registreranno sui ventuno gradi di Torino nelle prime ore del mattino, mentre le massime agiranno attorno ai trentacinque di Bologna, Catanzaro e addirittura trentanove a Bari. Sicuramente sarà una giornata bella per andare al mare e potersi godere una giornata di cielo sereno ed estiva. Staremo a vedere poi se gli effetti dell'anticiclone Caronte saranno ancora importanti nelle prossime giornate.

© Riproduzione Riservata.