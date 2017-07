TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma M 3.2 a Perugia (10 luglio 2017, ore 1:36)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 3.2 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 10 LUGLIO 2017) - La terra è tornata a tremare in maniera significativa nel Centro Italia, nella notte del 10 luglio. Alle ore 00.39 si è fatta registrare una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a 4 chilometri ad Est da Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Norcia è l’unico comune nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del terremoto, mentre nel raggio di 20 chilometri si trovano Castelsantangelo sul Nera (11 km), Preci e Arquata del Tronto (13 km), Cascia e Accumoli (14 km), Visso e Montegallo (16 km), Ussita (17 km), Cerreto di Spoleto, Poggiodomo e Montemonaco (19 km) e Cittareale (20 km). Si tratta di cittadine sparse tra le province di Macerata, Perugia, Rieti e Ascoli Piceno.

TERREMOTO IERI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.2 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 LUGLIO 2017) - Durante la serata di domenica si è avvertita una nuova scossa di terremoto in provincia di Macerata, 1 chilometro a Nord dal paese di Monte Cavallo l’epicento. 8 chilometri la profondità dell’ipocentro della scossa di magnitudo 2.2, che si è fatta registrare alle ore 21.01. Oltre a Monte Cavallo, come detto vicinissimo all’epicentro, gli altri paesi in cui si è fatta registrare la scossa nel raggio di 10 chilometri, tutti in provincia di Macerata, sono Pieve Torina (6 km), Fiordimonte (8 km), Serravalle di Chienti (9 km), Pievebovigliana, Muccia e Visso (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro si trovano Ussita e Fiastra (13 km), Seliano, Preci e Acquacanina (14 km), Camerino (16 km), Sefro e Castelsantangelo sul Nera (17 km), Bolognola (18 km) e Pioraco (20 km), tutti Comuni in provincia di Macerata e Perugia.

