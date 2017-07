Abu Bakr al Baghdadi è morto: chi è il nuovo Califfo? (Foto: LaPresse)

ABU BAKR AL BAGHDADI È MORTO: CHI È IL NUOVO CALIFFO DELL'ISIS? "PRESTO IL NOME" - Dopo l'annuncio della morte di Abu Baku al Baghdadi c'è attesa sulla nomina del suo successore. Chi è il nuovo Califfo? La risposta è molto vicina, perché l'Isis starebbe per comunicarne il nome. Lo afferma la televisione irachena Al Sumariya, citando una fonte nella provincia irachena di Ninive. Le autorità di Daesh a Tel Afar, diventata la capitale provvisoria dell'Isis dopo la caduta di Mosul, hanno confermato la morte del Califfo, senza però fornire dettagli, e rivelato che il nome del successore verrà annunciato presto. L'emittente altre volte in passato aveva dato notizie sul ferimento del Califfo, poi smentite. Ma secondo la fonte l'annuncio era atteso, perché le autorità dell'Isis due giorni fa «avevano improvvisamente tolto il divieto di fare riferimento in pubblico alla morte di al Baghdadi». Anche Ondus, l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, ha affermato di avere informazioni confermate sulla morte del capo dello Stato Islamico. Le avrebbero apprese dai dirigenti dell'Isis nella provincia orientale siriana di Deyr az For, senza precisare quando sarebbe avvenuto il decesso.

I vertici militari americani invece non hanno confermato la notizia: «Non abbiamo informazioni operative che possano confermarlo», ha riferito una fonte del comando centrale americano alla Dpa. L'ufficio per le relazioni pubbliche delle forze della coalizione però in una mail mandata all'agenzia di stampa tedesca ha detto di non poter confermare la notizia della morte del Califfo, «ma speriamo che sia vero». Nuovo giallo all'indomani della liberazione di Mosul e contestualmente all'offensiva a Raqqa. L'Isis dunque sta per annunciare il nome del successore di Abu Baku al Baghdadi?

