AMAZON PRIME DAY OGGI 11 LUGLIO/ Saldi e sconti: e-commerce anche per la vostra salute (ultime notizie)

Amazon Prime Day 2017 (Foto: da Pixabay)

AMAZON PRIME DAY: GLI SCONTI ANCHE PER LA VOSTRA SALUTE (11 LUGLIO 2017) - Amazon ripropone il Prime Day, un'iniziativa lanciata per premiare gli abbonati Prime. Un'idea di successo, che per questo motivo è stata riproposta anche quest'anno. Centinaia di prodotti vengono scontati per "coccolare" i clienti Prime e incentivare al tempo stesso la sottoscrizione dell'abbonamento. Questo servizio, per soli 19,99 euro all'anno, garantisce numerosi vantaggi. Ad esempio, offre la spedizione gratuita su migliaia di prodotti, con consegne rapide tra le 24 e le 48 ore, oltre che l'accesso gratuito alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video e alla possibilità di caricare le proprie foto sul server cloud di Amazon senza limiti di spazio d'archiviazione. Le offerte sono dedicate anche ai nostri amici a quattro zampe: potete ad esempio acquistare Furbo, una videocamera per cani con lancio di croccantini (199 euro) per monitorare il vostro amico fedele quando non siete a casa, per salutarlo da remoto e per lanciarli dei croccantini come ricompensa. CLICCA QUI PER TUTTE LE OFFERTE DELL’AMAZON PRIME DAY 2017

AMAZON PRIME DAY: I CONSIGLI PER ACQUISTI "GREEN" (11 LUGLIO 2017) - Amazon Prime Day è tornato carico di sconti e opportunità per risparmiare. La nota piattaforma di e-commerce alle 18 di ieri ha avviato le promozioni per gli abbonati Prime, garantendo prezzi molto interessanti su tantissimi prodotti. Non mancano le offerte per chi conduce uno stile di vita naturale, visto che ci sono sconti su strumenti dedicati alla cucina, alla salute e al fitness. Le proposte "green" sono interessanti, soprattutto per quanto riguarda il centro nevralgico dell'alimentazione sana: la cucina. Approfittando dell'Amazon Prime Day potrete, ad esempio, acquistare l'estrattore di succo Philips HR1882/31 Avance Collection (143,99 euro). Ci sono poi dispositivi che migliorano la qualità della vita, come l'umidificatore rinfrescante a ultrasuoni 1byone (23,09 euro) o lo spazzolino elettrico Philips Sonicare HX9352/04 DiamondClean (104,99 euro). Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta!

© Riproduzione Riservata.