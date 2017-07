AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: fumo e incidenti in A18 (ultime notizie, oggi 11 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico. Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 11 LUGLIO 2017). FUMO E INCIDENTI SULL'A18

La giornata di ieri è stata piuttosto complicata sulle autostrade italiane, soprattutto sull'A18 che è stata chiusa in tutte e due le direzioni per degli incidenti e per la presenza di fumo. Il tutto è accaduto all'altezza di Roccalumera e si sono generate ovviamente delle lunghe code e situazioni piuttosto complicate verso il lungomare di Messina. Attorno alle colline della città siciliana c'è stato un incendio importante che ha portato subito i Vigili del Fuoco a rimanere attenti, cercando di evitare complicazioni e paure inutili. Il fuoco è nato da un incendio presso Mili San Pietro e ha invaso letteralmente l'autostrada A18 e ha causato diversi incidenti anche se per fortuna nessuno grave. Non ci dovrebbero essere problemi nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio 2017, ma sicuramente sarà utile consultare il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e offre anche situazioni specifiche e molto interessanti da chiarire.

AUTOSTRADE, DIFFICOLTA' SULL'A10 GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA -

Nella notte si è verficiata una situazione piuttosto complicata sull'autostrada A10 Genova-Savona-Ventimiglia con una doppia chiusura che ha portato a traffico e momenti complicati anche nelle prime ore del mattino. Fino alle sei infatti Genova Aeroporto è rimasta chiusa in entrata e in uscita al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia. Questo perché ci sono stati dei lavori che sono stati conclusi e che non dovrebbero portare delle complicazioni. Nonostante questo è sempre utile consultare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che è aggiornato in tempo reale e riporta anche dei consigli per le situazioni in merito al traffico e ad eventuali disservizi. Tra questi viene sottolineato anche sull'A1 Diramazione Roma sud-Grande Raccordo Anulare al chilometro 20 direzione Gra la chiusura dell'allacciamento Bivio Diramazione Roma Sud/Gra fino alle ore cinque del mattino.

© Riproduzione Riservata.