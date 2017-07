CECILIA STRADA “FATTA FUORI” DA EMERGENCY/ La figlia di Gino non è più presidente: il motivo (per l’Espresso)

Gino e Cecilia Strada, Emergency (Twitter)

CECILIA STRADA, SILURATA LA PRESIDENTE FIGLIA DEL FONDATORE GINO: I MOTIVI E LE “ACCUSE” - Cecilia Strada non è più il presidente di Emergency, la Ong più famosa d'Italia fondata da un italiano, Gino Strada, nonché padre della leader fino a ieri alla guida di Emergency. Un vero e proprio terremoto in seno alla Ong, con una breve nota spiegata senza fare minimamente riferimento alle motivazioni di questa decisione: ieri in particolare un articolo de L’Espresso ha provato a spiegare l’origine e le polemiche che vi sarebbero contro Cecilia Strada all’interno della Ong e che dunque sarebbero la vera causa di questo improvviso e clamoroso avvicendamento alla guida della “E” umanitaria. In quel ruolo è stata sostituita da Rossella Mincio, assistente di Gino Strada e fino alla novità di ieri appartenente all’ufficio umanitario. Ebbene, ma perché un rapido cambio al vertice così, tra l’altro senza fornire spiegazioni? Secondo i colleghi dell’Espresso la decisione non sarebbe stata “accettata” in pieno da Cecilia Strada, storica leader e pasionaria della Ong da sempre schierata con il padre nella battaglia contro i governi e le denunce anti-guerre.

«C’era un bivio per Emergency: se ritornare all'impostazione originaria più “idealista”, oppure "normalizzarsi" e fare come la gran parte delle altre Ong, accettando i soldi dei governi e delle grandi imprese». Pare infatti che la Strada non volesse intraprendere un cambio di rotta così “netto” rispetto al recente passato e volesse, assieme ai vari volontari, ed erano tutti schierati contro la collaborazione con governi o con imprese del tipo di Eni e Impregilo, che sembrano interessate a utilizzare il logo di Emergency per migliorare la propria brand reputation. Il direttivo invece modificato molto negli ultimi anni «a misura del fondatore e padre di Cecilia Strada, dopo svariate epurazioni è schierato per metà dalla parte della “normalizzazione”», spiega ancora l’Espresso. La gestione della associazione umanitaria al momento è ancora a direzione Gino e Cecilia Strada, ma pare sempre dai rumors raccolti dall’Espresso che il direttivo avesse timore che il ruolo di Cecilia, “purista” di Emergency, potesse rafforzarsi troppo negli anni a venire con la progressiva lontananza del fondatore che ha raggiunto i 69 anni di età.

Dalla Ong fanno “orecchie da mercante” e allontanano ogni accusa di queste ultime ore, con questo breve comunicato; «In seguito alle speculazioni che abbiamo letto sulla stampa, ci teniamo a sottolineare che la decisione dell’avvicendamento alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo di Emergency è stata maturata nell’ambito di una normale dinamica di confronto interno, teso a cercare sempre l’assetto più adatto alla crescita dell’organizzazione, come avviene ogni giorno in ogni realtà associativa», a firma Cecilia Strada e Rossella Miccio, ex e nuova presidente di Emergency.

Anche Gino Strada non ha voluto rimanere in silenzio e si è letteralmente adirato, scrivendo in un post su Facebook, che le congetture lanciate non rispettano verità: «L'articolo "Sorpresa Emergency: silurata Cecilia Strada" pubblicato oggi su L'Espresso contiene illazioni, calunnie e falsità gravi. Le ragioni per cui è avvenuto l'avvicendamento alla Presidenza del Consiglio direttivo di Emergency riportate nell'articolo non corrispondono alla realtà e gettano discredito su Emergency, a cui ho dedicato la mia vita, e sul gruppo che la sta guidando con fatica e responsabilità. In questo modo abbiamo potuto curare 8 milioni di persone in 23 anni». Progetti e missioni in tutto il mondo, il progetto umanitario è tutt’altro che in difficoltà, ma la gestione interna diventa sempre più cervellotica e anche queste immediate prese in difesa della nuova “decisione” danno l’idea di come non vi sia molta serenità nel board di casa Strada.

