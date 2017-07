CHARLIE GARD/ Ultime notizie, l’angoscia della madre “cambiamo giudice, l’ospedale mente!”

Charlie Gard e mamma Connie

CHARLIE GARD, GIOVEDÌ 13 LUGLIO NUOVA UDIENZA (ULTIME NOTIZIE) - Doveva essere la giornata della verità ieri a Londra per il futuro del piccolo Charlie Gard e invece è stata “solo” la giornata del rinvio: il giudice dell’Alta Corte di Londra ha deciso di prendersi ancora del tempo supplementare, data la delicatezza e la complessità della situazione arrivata all’ennesima settimana di discussioni e pressioni da parte di mezzo mondo. Il giudice Nicholas Francis, lo stesso che si era già pronunciato ad aprile nella prima sentenza dove veniva stabilito l’interruzione dei macchinari che tengono in vita il piccolo bimbo inglese, ha deciso così di prendersi più tempo: si è detto disponibile da un lato a rivedere il proprio giudizio di fronte a nuove e incoraggianti prove che possano cambiare davvero la situazione. Dall’altro però, e su questo punto si è scontrato con i genitori di Charlie, ha sollevato la questione dei danni cerebrali permanenti che il bimbo potrebbe aver subito dopo quesi mesi di deplezione da Dna mitocondriale. «Non c'è alcuna persona vivente che non vorrebbe salvare Charlie», ha detto in aula Francis che contesta la richiesta dei genitori di voler cambiare il giudice, «Io ho sempre fatto il mio lavoro e continuerò a farlo». Secondo Chris e Connie Gard un giudice che ha già condannato Charlie al fine vita non dovrebbe avere di nuovo in mano l’ultima decisione per salvare o meno il bimbo.

A rendere ancora più tesa l’aula è stato l’intervento del legale che cura gli interessi dell’ospedale inglese, quando ha affermato che «che le prove portate dalla famiglia del bambino e relative alla terapia si riferiscono a patologie unicamente muscolari e non ai danni al cervello e che le presunte evidenze da nuove ricerche provengono solo da laboratori e non da test su pazienti», riporta Avvenire. A quel punto mamma Connie ha alzato visibilmente la voce, arrivando quasi ad urlare per poter replicare, «l’ospedale vi sta mentendo, state attenti!». Dopo che il giudice ha riportato la calma nell’aula, ha concluso dando appuntamento a giovedì prossimo, «Esaminerò il caso giovedì di questa settimana e potrei essere in grado di risolverlo. Oppure no». Quel dubbio finale dice tutto di una vicenda sempre più ai limiti di una complessa "resistenza" per tutti i protagonisti in gioco, in primis quel piccolo bimbetto attaccato ad un respiratore che lotta per la sua vita davanti ad un mondo intero che lo guarda.

CHARLIE GARD, I GENITORI RINGRAZIANO PAPA FRANCESCO E DONALD TRUMP (ULTIME NOTIZIE) - Nel giorno in cui l’udienza dell’Alta Corte è stata protratta ad un secondo, a questo punto decisivo, appuntamento il prossimo giovedì, i genitori di Charlie Gard, Chris e Connie hanno commentato la petizione presentata al GOSH (firmata da 350mila persone) in cui chiedono che finalmente si possa riconoscere la possibilità di una cura sperimentale, come dimostrato dal protocollo del Bambino Gesù di Roma. «Se lui lotta ancora lottiamo anche noi», continuano a ripetere i due giovani genitori da mesi nel dramma della vita del loro piccolo figlio. Hanno ringraziato i tanti in tutto il mondo che hanno firmato la petizione («Il fatto che molte persone la pensino come noi, ci conferma che stiamo facendo la cosa giusta»), con un distinguo speciale per Papa Francesco e Donald Trump, «il loro è stato l'aiuto più grande nel tentare di mantenere Charlie in vita. Hanno trasformato il caso in una questione internazionale». L'Alta Corte si riunirà ancora tra due giorni e il verdetto potrebbe arrivare anche in quella giornata tra l'ansia e l'attesa di questi due genitori, ancora una volta, accanto al loro bimbo così gravemente malato.

