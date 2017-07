Concorso Polizia 2017/ 80 commissari e 1148 allievi agenti: bando, tutorial e banca dati

Concorso Polizia 2017 (Foto: LaPresse)

CONCORSO POLIZIA 2017, 1148 ALLIEVI AGENTI: BANCA DATI PER LE ESERCITAZIONI

- Sono giornate calde per gli aspiranti allievi, ma il clima non c'entra nulla: è questione di attesa per chi deve partecipare al Concorso di Polizia 2017 per l'assunzione di 1.148 allievi agenti. Per dovere di precisione, 893 posti sono aperti, per esame, ai cittadini italiani; 179, per esame e titoli, a coloro che sono in servizio come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale; 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo e in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo. Lo scorso 7 luglio si attendeva la comunicazione ufficiale delle informazioni sulla prova scritta, come data e ora, ma è stata rinviata al 18 luglio. La Polizia di Stato però ha pubblicato almeno la banca dati di 6000 quesiti nella sua sezione "Documenti", molto utile per esercitarsi in vista della prova scritta. Per visualizzarla non dovete fare altro che cliccare qui.

80 COMMISSARI: BANDO E TUTORIAL

- Buone notizie per chi vuole entrare a far parte della Polizia di Stato, perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per il reclutamento di 80 commissari. Si tratta di un concorso pubblico particolarmente ambito, quindi il numero dei candidati sarà di gran lunga superiore ai posti che sono stati messi a bando. Di conseguenza è alta la possibilità che gli aspiranti vengano sottoposti ad una prova preselettiva, nella quale bisogna risolvere quiz a risposta multipla. Maggiori informazioni in merito si avranno però il prossimo 13 ottobre. Intanto è stato fissato il limite di età massimo per poter prendere parte a questo concorso della Polizia di Stato: non bisogna aver compiuto il 32esimo anno di età. La data di scadenza del bando è fissata al 3 agosto, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Per i candidati sono previste poi prove fisiche, attitudinali e due scritte su diritto penale, con annessa procedura, e diritto amministrativo o costituzionale. All'orale invece è richiesto anche un colloquio in lingua straniera scelta dal candidato. CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL BANDO.

