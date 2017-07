GUARDA TROPPO LA MOGLIE, GLI STACCA UN ORECCHIO/ Marito geloso recide lobo a parcheggiatore abusivo

Guarda troppo la moglie, gli stacca un orecchio (Foto: LaPresse)

GUARDA TROPPO LA MOGLIE, GLI STACCA UN ORECCHIO: PALERMO, MARITO GELOSO RECIDE LOBO A PARCHEGGIATORE ABUSIVO - Uno sguardo di troppo nei confronti di sua moglie: ecco cosa ha innescato la furia di un uomo che a Palermo ha aggredito un tunisino di 30 anni. Il marito geloso, infastidito dagli sguardi insistenti del parcheggiatole abusivo, lo ha punto nella zona della stazione centrale staccandogli un orecchio. L'aggressore aveva già affrontato la scorsa settimana il tunisino e dalla lite era scaturita una rissa. Da tempo infatti il tunisino "tampinava" la moglie. I complimenti e gli sguardi di apprezzamento non andavano giù al marito geloso, così il 47enne ha reagito con violenza.

Ieri sera, invece, ha preso un coltello e ha reciso l'orecchio all'uomo che guardava troppo sua moglie. La coppia vive nella stessa strada dove opera il posteggiatore abusivo. «Guardi troppo mia moglie». Così aveva spesso redarguito il parcheggiatole abusivo vicino alla loro casa. Gli avvertimenti però non sono serviti, quindi si sono trasformati in minacce in un'escalation che ha portato all'aggressione.

Tanti gli automobilisti che hanno assistito alla scena. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi medicata in ospedale: si trova ricoverato al reparto di Chirurgia dell'ospedale Civico di Palermo. Il marito geloso è invece fuggito dopo la lite finita nel sangue, ma la polizia lo avrebbe identificato e denunciato a piede libero.

