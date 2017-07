INCENDIO MESSINA/ Video, inferno di fiamme in Sicilia: l’appello di Fiorello (ultime notizie)

Incendio Messina (Twitter)

INCENDIO MESSINA, VIDEO: INFERNO DI FIAMME IN SICILIA: VIGILI “NELLA NOTTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE” (OGGI 11 LUGLIO) - Canadair, vigili del fuoco, protezione civile e quant’altro: la Sicilia, e in particolare Messina, è da almeno 48 sotto pressante incendio in più luoghi della sua provincia e della sua stessa città. Una situazione gravissima con i cittadini e le autorità locali che richiedono lo stato di emergenza nazionale ma che finora non ha visto una grande reazione neanche dei media che solo nelle ultimissime ore si stanno occupando della grave situazione in Sicilia, tra Messina, Caltanissetta e Trapani. «Un inferno dantesco. Il fuoco a pochi centimetri dalle auto, tamponamenti a catena davanti ai miei occhi. Il fumo era così denso che era difficoltoso anche respirare», racconta a Rai News una testimone diretta rimasta intrappolata per ora sull’autostrada messinese A18. Le fiamme sono state attive per due giorni e tutt’ora in corsa, specie tra Enna e Messina, le aree più colpite: numerosi i feriti, tra tamponamenti e disagi, proprio per i vasti roghi che bruciano le colline e il territorio messinese.

Con un tweet questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che la situazione è in lento miglioramento, «Migliorata nella notte situazione incendi a Messina, 70 vigili del fuoco impegnati con 15 mezzi, attivi Canadair, in arrivo rinforzi». Tra i motivi dell’interessamento nazionale, certamente, oltre alle immagini choc arrivate sui social e su YouTube (come qui sotto) è servito anche l’appello-video fatto da Fiorello nella giornata di ieri: eccolo.

INCENDIO MESSINA, VIDEO: INFERNO DI FIAMME IN SICILIA: L’APPELLO DI FIORELLO (OGGI 11 LUGLIO) - «Arrivano notizie terrificanti da Messina! #Messinabrucia. Urge intervento nazionale!!! Fate girare…». Con queste prime parole su Twitter ieri mattina il popolare comico e conduttore, Rosario Fiorello, ha voluto raccontare la situazione dell’incendio di Messina facendo da cassa di risonanza. Il tutto poi aumentato dal video appello arrivato in serata, e rivolto a tutti i mezzi di comunicazione e informazione: «Parenti e amici mi hanno chiesto di parlarne, c'è bisogno di fare qualcosa immediatamente», racconta sui social Fiorello, preoccupato per la situazione presente nella sua Sicilia. «Mi dicono che i mezzi di soccorso sono pochi e c’è forte bisogno di rinforzi, in modo da fare finire questa nuova emergenza nel più breve tempo possibile». I rinforzi sono arrivati, anche grazie a questo appello, e gli incendi sono ora combattuti da un incisivo intervento dei mezzi di soccorso e dei Canadair: ma l’inferno di fiamme ha spaventato tanti, come si può vedere dalle immagini incredibili qui sotto nel video.

