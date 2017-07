Incendio Vesuvio (Foto: da Twitter)

INCENDIO VESUVIO VIDEO, 2 CHILOMETRI DI FUOCO: ORIGINE DOLOSA? FABIO ROVAZZI: "INCREDIBILE" - Brucia l'Italia: fiamme a Messina, ma è emergenza anche a Napoli. Un incendio è divampato giorni fa al Vesuvio e, nonostante gli sforzi per estinguerlo, non arresta la sua corsa. Probabilmente è di origine dolosa. Il fronte di fuoco è infatti di due chilometri: il fumo è visibile da ogni punto del golfo di Napoli, anche da Pompei. Dal foro i turisti riescono a scattare foto alla colonna di fuoco. L'incendio in realtà è il risultato dell'unione di due focolai: il primo si è sviluppato ad Ercolano, l'altro è divampato a Ottaviano. Le fiamme sono sempre più alte, motivo per il quale sono state evacuate a scopo precauzionale alcune case e ristoranti a Torre del Greco. Stessa procedura è stata adottata per tre abitazioni di Boscotrecase. A Tricase, a piedi del Vesuvio, le fiamme ad esempio lambiscono quasi l'area urbana, avvicinandosi minacciosamente anche all'autostrada.

Qui sono state evacuate case e attività commerciali. Lavorano giorno e notte i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'attività è coordinata dalla Protezione Civile della Campania. Sono oltre 60 le persone a lavoro tra dipendenti regionali, personale dei Sistemi per la meteorologia e l'ambiente (Sma) e volontari. La Protezione Civile in una nota ha fatto sapere che «la situazione è particolarmente complessa» e sta richiedendo anche il supporto di mezzi aerei: un elicottero S64, un Canadair e un elicottero regionale stanno operando. La situazione non è migliore nel resto della Regione: sono in totale cento gli incendi, 600 invece le persone in azione. La situazione è monitorata anche dai cittadini con smartphone e fotocamere. Tra questi anche Fabio Rovazzi, che ha condiviso un video su Youtube scrivendo: «Incredibile incendio sul Vesuvio». Ve lo riportiamo di seguito.

