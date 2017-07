Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 11 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 82/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E… - Riecco stasera l'appuntamento con il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. Grande fascino sui giocatori del Lotto e del 10eLotto in particolare lo hanno sempre esercitato i numeri ritardatari. Vediamone allora alcuni insieme, visto che siamo ancora in tempo a fare la nostra giocata di oggi. Per quanto riguarda il maggior ritardatario, e quasi “bicentenario”, il numero è il 21 sulla ruota di Bari, che manca da 195 estrazioni. Il numero ritardatario “meno ritardatario” è invece il 12 sulla ruota di Milano, che manca da “soli” 32 turni. Le ruote a non avere centenari sono quella di Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, mentre la ruota di Palermo vede latitare ben due numeri centenari: l’82 da 114 turni e il 54 da 108. Napoli e Milano invece detengono il “record” per i ritardatari più “giovani”, ovvero quelli che mancano da meno di 40 estrazioni. Si tratta per la ruota di Milano del 14, del 42, del 18 e del 13, mentre per quella di Napoli i numeri sono il 23, il 40, il 3 e l’88. I restanti tre numeri “giovani” sono sulla ruota di Bari (il 12 e il 9) e sulla ruota Nazionale (il numero 4).

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 11 LUGLIO 2017: LA SMORFIA - La smorfia è spesso grande alleata dei sognatori del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto. E allora proviamo, attraverso la lettura con l’antica tecnica degli esperti napoletani, di ricavare qualche numero da giocare da un fatto di cronaca. E come potevamo non scegliere l’incendio doloso che sta mangiando le pendici del Vesuvio riempiendo il cielo di fumo? Una piaga che quest’anno si è fatta particolarmente dolorosa, quella degli incendi in Italia, e che qui ha raggiunto proporzioni particolarmente drammatiche. Anzitutto il 3, il cielo che si è riempito con il fumo (36) dell’incendio (72). Il 49 che significa riempire e il 51, il Vesuvio e come sempre il 19, che significa persona, come quella messa in pericolo da chi ha appiccato l’incendio. Sapremo presto se questi numeri, che per ora parlano di una situazione davvero poco edificante, sapranno trasformarsi in numeri capaci di dare una grande gioia a qualche giocatore dal Lotto o del Superenalotto. Ce lo auguriamo, come di cuore ci auguriamo che queste fiamme siano presto domate.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 11 LUGLIO 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Pronti per i fuochi d'artificio? Li regalerà stasera Superenalotto con il suo ambitissimo Jackpot. La caccia al montepremi di questo gioco seguitassimo è ripartita e oggi c'è l'appuntamento con una nuova estrazione. C'è già chi sta immaginando come spendere il Jackpot, ma se vi mancano idee originali siete nel posto giusto, perché grazie a questa Rubrica potrete pensare a modi alternativi per investire il vostro tesoretto. KickStarter ha tanti emozionanti progetti da far decollare, noi vi proponiamo Sequent, un orologio intelligente che non ha bisogno di batterie per la sua alimentazione, visto che genera energia pulita. Questo orologio, peraltro molto bello esteticamente, si carica con il movimento, quindi trasforma l'energia cinetica in energia elettrica per autoalimentarsi. Ma i progettisti hanno pensato proprio a tutto: l'orologio è anche dotato di un sensore di frequenza cardiaca, di un sistema GPS, che può essere collegato tramite Bluetooth ad un'applicazione per monitorare i principali parametri di salute. Mancano 29 giorni al raggiungimento del goal, quindi potete supportare questo bel progetto con una parte del vostro eventuale montepremi.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 11 LUGLIO 2017: LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO - Il jackpot del Superenalotto continua a salire vertiginosamente. Ad ogni estrazione, la delusione per il fatto che nessuno abbia centrato il 6 si trasforma in una speranza rinnovata e più coinvolgente che si riesca ad arrivare al bersaglio grosso la prossima volta. E’ cosi che il montepremi è arrivato a sfiorare i 69 milioni di Euro. Una somma che potrebbe cambiare la vita di chiunque. Nell’ultimo concorso infatti nessun sei e nessun 5+1 hanno contribuito ad alzare ulteriormente la posta in palio e le vincite maggiori sono andate a quattro fortunati che con 5 hanno intascato oltre 50mila euro e all’unico 4 stella che ha messo le mani su 25mila e 972 euro, popolari le quote delle altre vincite, anche se i 2.243 euro per i tre stella sono comunque una bella soddisfazione per 114 fortunati che si trovano una ricca tredicesima aggiunta in portafoglio. Insomma, non certo vincite da stravolgere la vita, ma del tutto dignitose con la possibilità di risolvere agevolmente quei piccoli-grandi problemi di vita quotidiana che attanagliano moltissime famiglie. Oggi come andrà? Lo sapremo presto, Lotto 10eLotto e Superenalotto stanno arrivando…

