PREVISIONI METEO/ Nel pomeriggio pioggia al nord, a Bari e Catanzaro caldo record! (oggi, 11 luglio 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO: DA POMERIGGIO BRUTTO TEMPO AL NORD (OGGI, 11 LUGLIO 2017)

- Non si ferma l'allerta meteo al nord del nostro paese con le previsioni del tempo di oggi, martedì 11 luglio 2017, che ci parlano di altri temporali a settentrione. Si parte dalla mattina dove vedremo cielo coperto su tutto il Piemonte oltre che su gran parte della Liguria, senza però la presenza di precipitazioni. Vedremo invece forti temporali già dalle prime ore della giornata sul Trentino Alto Adige dove le perturbazioni non si sono frenate da ieri sera. Nel pomeriggio la situazione tenderà a precipitare con aggravamenti della situazione meteorologica su tutto il settentrione. I temporali diventeranno piuttosto persistenti sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta. Inoltre ci saranno forti piogge anche su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e anche Friuli Venezia Giulia con delle situazioni che tenderanno ad essere anche medio-gravi e che potrebbero portare delle preoccupazioni.

SUD AL SOLE, CATANZARO E BARI LE CITTA' PIU' CALDE

Le temperature sono in crescita dall'Emilia Romagna in giù, una regione che divide il cielo nuvoloso del nord da quello limpido e prettamente estivo del centro-sud. Il movimento delle correnti, così come quello dei venti, sarà orientato da sud verso nord con il cielo che sarà piuttosto carico di umidità ma con poca ventilazione. Il termometro vedrà i gradi massimi sui trentasette di Catanzaro e i trentotto di Bari, mentre la temperatura minima sarà rappresentata dai ventidue gradi di Potenza. Sicuramente la giornata di oggi riserverà a gran parte degli italiani, soprattutto per chi è in vacanza, la possibilità di andare in ferie e di godersi dei giorni di assoluto riposo, tranquillità e cielo sereno che permetterà anche di andare al mare. Non dovrebbero esserci dei problemi sul nostro paese se si escludono le forti precipitazioni che vedremo sull'arco delle Alpi durante tutta la giornata.

© Riproduzione Riservata.