TENTA DI RAPIRE UNA NEONATA/ Donna fermata in extremis e salvata dal linciaggio dei parenti a Milano

Paura in clinica a Milano, sventato rapimento di una bimba

MILANO, CERCA DI RAPIRE BAMBINA: FERMATA ECUADORIANA - Paura alla clinica Mangiagalli di Milano col tentato rapimento di una bambina appena nata. E’ accaduto nel reparto maternità, quando una donna di origini ecuadoriane si è presentata di fronte alla mamma di una piccola di appena sette giorni, strappandola dalle sue braccia e affermando di doverla portare a fare dei controlli. La donna, di 33 anni, ha affermato di far parte del personale ospedaliero della Mangiagalli, ma i suoi modi, per così dire, poco urbani hanno insospettito la mamma che ha immediatamente chiesto l’assistenza di un’ostetrica del reparto. Accertato in un lampo come la piccola al momento non dovesse sottoporsi a nessun tipo di controllo, l’ostetrica è riuscita a rincorrere e raggiungere la rapitrice, fermandola e riportando la bimba tra le braccia della madre. L’ecuadoriana ha approfittato del gran via vai che all’orario delle visite contraddistingue sempre la clinica Mangiagalli, e per un soffio non è riuscita nell’intento di sottrarre alla madre la piccola.

MILANO, CERCA DI RAPIRE BAMBINA: IL FATTO ALLA CLINICA MANGIAGALLI - Sicuramente la prontezza di riflessi della madre legittima, una trentenne moldava, ha evitato il peggio: si sta cercando di capire perché la rapitrice abbia cercato di compiere questo gesto, anche se sembra possano esserci motivazioni di disagio psicologico. L’ecuadoriana ha affermato di essersi sottoposta di recente a un’interruzione di gravidanza e per giunta aveva detto ai parenti di recarsi alla clinica Mangiagalli per un controllo alle sue condizioni di gestante. Ma sembra che non fosse mai stata incinta. Di sicuro, dopo che l’ostetrica è riuscita a riafferrarla al volo, la vigilanza della clinica ha avuto il suo bel da fare non tanto per fermare la rapitrice, quanto per salvarla dal linciaggio che la gente aveva immediatamente provato ad attuare nei suoi confronti, visto che l’allarme della madre della piccola aveva rapidamente sparso la voce nella struttura sanitaria. Alla fine la rapitrice è stata fermata e portata via dalle forze dell’ordine senza subire colpi o riportare danni fisici.

