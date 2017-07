TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma M 1.2 a Perugia (11 luglio 2017, ore 1:00)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 1.2 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 11 LUGLIO 2017) - Poco dopo la mezzanotte, appena iniziata la giornata di martedì 11 luglio, la terra è tornata a tremare in Umbria, per la precisione in provincia di Perugia a 6 chilometri a NordEst di Sellano, dove si è fatta registrare una scossa di magnitudo 1.2. L’ipocentro del terremoto è stato individuato ad una profondità di 16 chilometri. Oltre a Sellano in provincia di Perugia, i paesi nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma sono Monte Cavallo in provincia di Macerata (8 km) e Preci in provincia di Perugia (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano Visso (11 km), Cerreto di Spoleto (13 km), Pieve Torina, Serravalle di Chienti e Ussita (15 km), Fiordimonte (16 km), Castelsantangelo sul Nera (17 km), Pievebovigliana, Trevi e Muccia (18 km), Campello sul Citunno (19 km), Norcia e Vallo di Nera (20 km).

TERREMOTO IERI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.6 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 10 LUGLIO 2017) - Terremoto non particolarmente forte ma dalla magnitudo comunque significativa a Bolognola, paese in provincia di Macerata, dove lunedì 10 luglio alle ore 12.11 la terra ha tremato con un magnitudo 2.6. Ipocentro del sisma a 8 chilometri di profondità, con epicentro 5 chilometri a Sud di Bolognola, paese più vicino dall’epicentro. Seguono Ussita (8 chilometri), Montefortino, Montemonaco e Castelsantangelo sul Nera (9 chilometri) e Amandola e Acquacanina (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano Sarnanao (11 km), Fiastra e VIsso (12 km), Comunanza e Montegallo (14 km), Gualdo e Fiordimonte (15 km), Pievebovigliana, Cessapalombo, Smerillo, Preci e Pieve Torina (18 km), Montefalcone Appennino, Monte San Martino, San Ginesio, Palmiano e Penna San Giovanni (19 km) e Monte Cavallo (20 km). Si tratta di paesi delle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Perugia.

