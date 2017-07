Terza Guerra Mondiale/ Usa-Russia, tregua in Siria: Israele e i timori su Teheran

Terza guerra mondiale, Bashar al-Assad

TERZA GUERRA MONDIALE, ISRAELE E I TIMORI SULL’IRAN -

La tregua regge e regge bene: in Siria la situazione dopo l’accordo raggiunto da Usa e Russia allontana, anche se non cancella, i timori di una terza guerra mondiale nel pieno Medioriente. Ieri si è aperto a Ginevra il nuovo round dei negoziati di pace convocati dall’inviato dell’Onu, Staffan De Mistura: il destino della Siria dopo la semi-sconfitta sul campo dell’Isis ora è incentrato alla ricostruzione e al delicatissimo destino del governo Assad. Diciamo che un primo passo con la stretta di mano Trump-Putin è stato fatto, ora il cammino è irto e lungo ma quanto meno è segnato: ha preoccupato in queste ore il silenzio di Damasco che però, stando almeno alle fonti Reuters nel governo siriano, avrebbe finora dato parere positivo alla tregua firmata da Russia e Usa. Sorgono però alcuni problemi, in sede di discussioni a Ginevra, per quanto riguarda la posizione d’Israele: il premier Netanyahu si è detto positivo sulla tregua ma teme che nei prossimi mesi vi possa essere un rafforzamento della presenza militare dell’Iran, principale alleato della Siria, sul territorio di Damasco.

«La tregua non deve permettere il consolidamento di una presenza militare dell'Iran e dei suoi alleati, in Siria in generale e nel sud in particolare», ha fatto sapere il presidente israeliano, preoccupato dunque da un allargamento degli “attori” in campo per questa guerra che sembra sul punto di finire ma che non si può permettere di lasciare con focolai e questioni irrisolte (onde evitare i guai e i danni delle precedenti gestioni internazionali delle crisi siriane).

TRUMP, “LAVORO COSTRUTTIVO CON MOSCA” -

Conclusi gli accordi bilaterali sulla tregua in Siria tra Usa e Russia, nei giorni del primo storico incontro tra Putin e Trump, il patto tiene ancora. Non è andata così male, anzi, per tutti e due i leader i rapporti e i vertici sono durati ben di più dello stabilito, con molte vedute assai simili: «Abbiamo negoziato un cessate il fuoco per alcune parti della Siria che salverà delle vite. Adesso è il momento di andare avanti e lavorare in modo costruttivo con la Russia!», è stato il tweet in serata del presidente americano. Qualche problema in più invece sul lato delle sanzioni, ancora in gran numero presenti contro il Cremlino: «Nel mio incontro con il presidente Putin non sono state discusse le sanzioni. Niente sarà fatto finché non saranno risolti i problemi di Ucraina e Siria», come a dire non sforzarsi per tenere del tutto chiuso lo scontro tra Usa e Russia. Ma si è anche dell’idea a livello dell’Onu che l’incontro al G20 di Amburgo potrebbe essere considerato più positivo che negativo, anche se le tensioni non si possono certo definire esaurite.

