AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'autosole (ultime notizie, oggi 12 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico - La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 LUGLIO 2017). INCIDENTE SULLA SALERNO-REGGIO CALABRIA: 5 PERSONE COINVOLTE - C'è stato un brutto incidente sulla Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Contursi e Campagna come riporta OttoPagine.it. La ricostruzione della dinamica dell'incidente ci parla di cinque senegalesi a bordo di un'autovettura che è andata letteralmente a schiantarsi contro la barriera laterale di una galleria. Solo uno dei passeggeri è rimasto ferito, non si sa con che entità, ed è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza. Sul posto ovviamente è arrivata la Polizia Stradeale che ha fatto i rilievi del caso e sta cercando di chiarire i motivi che hanno portato a questo incidente che non si sa se sia avvenuto per colpa del conducente oppure se motivato da un qualche problema legato magari all'autostrada o alla presenza di materiali sul tessuto urbano. Al momento non pare siano rimaste coinvolte nell'incidente altre macchine.

AUTOSTRADE, CANTIERI E LAVORI NELLA NOTTE - Sono diverse le situazioni legate alle autostrade italiane che ci portano alla giornata di oggi, mercoledì 12 luglio 2017. Il sito istituzionale Autostrade.it ci ha illustrato diverse situazioni da considerare difficili da gestire e che hanno portato alla chiusura di alcuni tratti. Per vedere se ci saranno problemi anche questa mattina di certo bisognerà consultare il portale che è sempre costantemente aggiornate in tempo reale e con dei continui consigli su percorsi alternativi. Partiamo con le varie situazioni come sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 2.3 direzione Genova con il tratto chiuso tra Genova Prà e Genova Aeroporto e poi sull'A14 Pescara-Bari al chilometro 453.8 in entrambe le direzioni tra Vasto Nord e Vasto Sud. Queste due situazioni ci porteranno fino alle sei di mattina. Rimarranno chiusi invece fino alle cinque: sull'A9 Lainate-Svizzera al chilometro 33 direzione Lainate tra Chiasso e Como Gradinate e A8 Milano-Varese al chilometro 29.9 direzione Milano tra Solbiate e Gallarate.

© Riproduzione Riservata.