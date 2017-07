CARDINAL SARAH/ “Bergoglio? Basta guardare la Pietà con cui celebra la Messa per capire le sue intenzioni”

Papa Francesco e la liturgia nella Chiesa (LaPresse)

CARDINAL SARAH, “L’OCCIDENTE VERSO EUTANASIA DEI SUOI VALORI FONDANTI” - È uscito l’importante ultimo libro del Cardinale Robert Farah, attuale Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: si intitola “La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore” e presenta tra l’altro una illustre postfazione del Papa Emerito, Benedetto XVI. In una lunga intervista rilasciata al Foglio nell’edizione cartacea in edicola l’11 luglio, il cardinale racconta al giornalista Matteo Matzuzzi da un lato lo svolgimento e i punti chiave di questo nuovo saggio, e dall’altro tutta la sua ricerca spasmodica di un “antidoto” per un occidente che si sta velocemente condannando alla “eutanasia dei suoi valori fondanti”, come ripete Sarah nel corso dell’intervista a Il Foglio. «Il nostro mondo non comprende più Dio perché parla continuamente […] Si è escluso Dio dalla vita dell’uomo e della società, l’uomo è diventato centro e fine di tutto e si è perso ciò che è evidente, la legge naturale che è profondamente legata alla morale e alla vita di fede», spiega Sarah nel presentare il suo testo ricco di spunti sui problemi legati alla quotidianità dell’Europa e della stessa Chiesa.

Le leggi, le troppe leggi, degli Stati europei ed occidentali in genere, stanno portando ad una cancellazione del rispetto e del diritto alla vita, attacca il cardinale guineano: «con le leggi che non rispettano la sacralità della vita, la famiglia, il matrimonio, le persone con handicap, ma anche la legalizzazione dell’aborto, dell’eutanasia, delle unioni omosessuali, l’occidente europeo (e non solo) sta marciando verso una generale eutanasia dei suoi valori fondanti che hanno per secoli illuminato il cammino dei popoli», spiega Sarah al vaticanista del Foglio. Il crollo delle evidenze, lo chiama il cardinale Prefetto, è di fronte al nostro cammino di uomini e cristiani e quel “silenzio” proposto da Sarah e dai Papi Francesco e Benedetto riguarda non uno spirito “ascetico”, ma un dato ben più concreto. Il silenzio è rifugio, ancora di salvezza, spiega ancora il cardinale: «se l’uomo è il tempio di Dio, la dimora più sacra di Dio è dunque vero che Dio è dentro di noi. Parlare continuamente impedisce all’uomo di entrare in se stesso e rimanendo in superficie è impossibilitato ad ascoltare le istanze più profonde del suo intimo».

Precludendo l’ascolto della presenza di Dio in sé, l’uomo secondo Farah perde contatto con il suo senso ultimo ed entra definitivamente in crisi: c’è bisogno di più ascolto, nel senso di «considerare attentamente il mio passato, presente per poter intravedere il mio futuro, una persona che nega la propria storia rimane senza punti di riferimento». Una sorta di albero senza radici, racconta Sarah al Foglio, che perde purtroppo sempre più contatto con l’origine e sorgente della propria vita. È acutissimo il passaggio sul “silenzio di Dio”, non solo quello dell’uomo dunque, che si lega a doppia mandata al problema dei problemi, ovvero il “perché Dio permette il male”: secondo Sarah, «il silenzio di Dio è una parola misteriosa ma chiara. Anche nella sofferenza dell’uomo, il primo che soffre il male è Dio stesso, perché attraverso l’incarnazione del figlio egli si è fatto vulnerabile». Dai terremoti alle tragedie dei totalitarismi, dal male che vediamo nella cronaca nera di tutti i giorni fino al dolore esistente nelle nostre vite: quel “silenzio di Dio” che viene affrontato dal cardinale Sarah è essenziale per farci rendere conto del nostro legame con l’assoluto infinito che si è fatto carne. «Lui per primo ci ha amati e ha sofferto sulla croce per riempire di senso ciò che non ne aveva, la morte». In questo senso viene aspramente criticato dal cardinale Prefetto la mancanza di silenzio nelle Chiese, tra preti e fedeli, riducendo tutto ad un attivismo che rischia di spostare il centro essenziale del messaggio di Gesù.

«Abbiamo il compito di promuovere nella liturgia la lode, l’adorazione, la sacralità, il silenzio, la centralità della Parola di Dio, la relazione con il Signore in modo tale che splenda il mistero Pasquale e che in Cristo tutta la Chiesa possa sperimentare sempre più la potenza della Risurrezione». In sostanza, la messa come la Fede non deve essere un primato dell’uomo (o del prete) bensì la centralità di Cristo ed è l’incontro con Lui che determina tutto il nostro scoprire umanità, tenerezza e bene che sono insiti in ciascuno di noi. Matzuzzi a fine intervista ha provato a chiedere conto a Sarah delle eventuali distanze teologiche e liturgiche con Papa Francesco, e la risposta netta è stata «il Santo Padre mi manifesta tanta fiducia e tanto rispetto e cerco di seguire pienamente la sua volontà, rendere cioè la liturgia più sacra, più bella e silenziosa», spiega Sarah che poi conclude, «basterebbe vedere il raccoglimento e la pietà con cui il Papa celebra la Santa Messa per comprendere la sua vera intenzione».

