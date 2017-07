CONCORSI 2017/ Polizia: polemica Consap su test errati. Infermieri: entro fine anno prime cento assunzioni

Concorsi 2017, Polizia e infermieri (Foto: LaPresse)

CONCORSI 2017 POLIZIA: POLEMICA CONSAP SU TEST ERRATI - C'è sconcerto dopo la pubblicazione della banca dati per i quiz del Concorso di Polizia 2017. La Consap, il sindacato più rappresentativo della Polizia di Stato, ha denunciato pubblicamente sui quotidiani nazionali le castronerie contenute bella banca dati per il concorso pubblico per 1148 allievi agenti, puntando il dito contro l'uso di questi test per la selezione del personale. «Gli errori sono l’evidenza dell’approssimazione, ma molto ci sarebbe da dire anche sui contenuti», ha dichiarato Stefano Spagnoli, segretario nazionale Consap, secondo cui «quello che si mette in discussione, e per certi versi si mette in ridicolo, è tutto il sistema di selezione della classe dirigente di domani che ha toccato un livello davvero basso». Al netto delle polemiche, espresse con un duro comunicato, il sindacato ha chiesto al Capo della Polizia di «apportare urgentemente i dovuti correttivi» e di prevedere una circolare «che salvaguardi i concorsisti che potrebbero incappare nelle domande impossibili».

CONCORSI 2017 INFERMIERI: ENTRO FINE ANNO PRIME CENTO ASSUNZIONI - Non sono stati 12.400 i candidati che si sono presentati alla Fiera di Genova per partecipare alla prova preselettiva del Concorso per infermieri indetto dalla Regione Liguria dopo anni di blocco delle assunzioni. È la stessa Regione a precisare che i candidati che hanno sostenuto la preselezione del concorso sono stati più di 7.270. La procedura dovrebbe rivelarsi più veloce del solito, visto che entro la fine dell'anno si procederà con le prime cento assunzioni nelle cinque Asl liguri. Inoltre, le graduatorie saranno subito usare dalle Asl, quindi verranno coperti più posti di quelli messi effettivamente a bando, «per un totale di circa 300 assunzioni complessive in tutta la Liguria». Alla prova preselettiva di ieri del Concorso per infermieri seguiranno una prova scritta e una pratica, da eseguire lo stesso giorno, e poi quella orale. Come specificato nel bando, la convocazione per la prova scritta avverrò 20 giorni prima della prova stessa.

© Riproduzione Riservata.