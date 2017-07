Charlie Gard/ Ultime notizie, l’ospedale inglese contro la cura sperimentale: ma in Italia…

I genitori di Charlie Gard (LaPresse)

CHARLIE GARD, IL GOSH CONTRO LE CURE SPERIMENTALI (ULTIME NOTIZIE) - Charlie Gard, altri due giorni di vita: l’epilogo della vicenda dovrebbe arrivare giovedì, ovvero domani, dopo che due giorni fa si era preparati ad essere quella decisiva per staccare o meno la spina dei macchinari cui è attaccato il piccolo bimbo inglese. Così non è stato, tanto, se non quasi tutto, per responsabilità del giudice Nicholas Francis, detto “Mr Justice” dai media Uk. Non era convinto né da una posizione, quella dei genitori di Charlie, né dall’altra, quella propinata dall’ospedale inglese Great Ormond Street Hospital. «Convincetemi che ha senso quella cura sperimentale e lo salvo», si potrebbe riassumere così il senso di quanto detto e fatto ieri dal giudice dell’Alta Corte inglese. In aula i legali del GOSH hanno però tentato di screditare le cure sperimentali e il protocollo presentato dall’ospedale Bambino Gesù di Roma, scatenando tra l’altro l’ira dei signori Gard. Secondo i medici, il protocollo “italiano” tratta degli studi di laboratorio mai testati nemmeno sui topi e quindi di nessuna efficacia a livello cerebrale, quello invece di cui avrebbe bisogno il piccolo Charlie per la malattia di cui è affetto.

«La condizione di Charlie - spiega ancora il GOSH in aula - è eccezionalmente rara, con danni cerebrali catastrofici e irreversibili. Il trattamento sarebbe ingiustificato, inutile e prolungherebbe la sofferenza di Charlie. Non si tratta di una questione di denaro o di risorse, ma soltanto di ciò che è giusto per lui». Tutto rinviato al 13 luglio, il giudice non è convinto: nella speranza che, per tutti, si possa arrivare a breve ad una decisione il più possibile vicino e prossimo alla verità di questo caso, finora davvero complessa da sviscerare.

CHARLIE GARD, IN ITALIA ALTRE MOBILITAZIONI PRO-CHARLIE (ULTIME NOTIZIE) - Dopo l’ospedale Bambino Gesù, dopo il Vaticano e la Cei e dopo l’intervento del Governo italiano presso gli omologhi a Londra, ora anche il Consiglio Regionale del Lazio prende le difese del piccolo Charlie Gard. Avviene tutto ieri pomeriggio quando in Regione passa una mozione della capogruppo Lista Storace, Olimpia Tarzia, che in pratica chiedi di adottare misure tempestive per salvare la vita del bimbo inglese. La consigliera del Lazio è anche presidente del Movimento Politica Etica Responsabilità e molto attenta alle tematiche legati alla vita e ai cosiddetti “temi etici”; «la mia mozione impegna la Regione Lazio a sollecitare il Governo affinché adotti tutte le tempestive ed opportune iniziative volte a salvare la vita del piccolo Charlie Gard, compresa quella di poterlo accogliere in strutture ospedaliere ubicate nel Lazio, quale ad esempio il Bambin Gesù, già dichiaratosi disponibile a farlo», racconta ad Askanews la Tarzia, che spiega come lenire il dolore di un bambino non significa indurne la morte. «Charlie non è un malato terminale, non è congruo dunque nel suo caso parlare di accanimento terapeutico. E’ affetto – ricorda la consigliera – da una malattia ad oggi inguaribile, ma non incurabile e curare significa prendersi cura, attraverso un percorso che deve poggiare sull’alleanza terapeutica, sul rapporto di fiducia tra medici e pazienti, che, nel caso di Charlie non si è evidentemente verificato».

Olimpia Tarzia ricorda poi come il caso di Charlie non è decisivo solo per il destino ultimo di questo piccolo bimbo inglese, ma serve da monito per tutti i prossimi casi, sia in Inghilterra sia in tutti gli altri Stati Europei, Italia compresa. «Se si prende la strada della selezione utilitaristica tra gli esseri umani degni di vivere e quelli non degni, se la qualità di vita diventa un sacro totem che prevale sulla vita stessa, se anziché investire nella ricerca della cura delle malattie rare si sceglie di eliminare il malato che ne è affetto, allora si apre uno scenario inquietante che ci prospetta una società in cui il più forte schiaccia il più debole», conclude la politica della Lista Storace in Consiglio Regionale del Lazio.

