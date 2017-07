Metro B Roma, treno evacuato (Foto: LaPresse)

DONNA TRASCINATA DALLA METRO ROMA, LINEA B: È RIMASTA INCASTRATA NELLE PORTE, RISCHIA DI MORIRE - Urla e paura su un treno della metro B a Roma: una donna è rimasta incastrata nelle porte di un vagone ed è stata trascinata per metri sulla banchina. Ora rischia di morire. Il braccio con il quale stava reggendo le buste della spesa è rimasto bloccato, mentre il resto del corpo è rimasto fuori: così è stata trascinata dalla stazione Termini fino a Cavour. Il treno è stato poi evacuato. Sul posto è intervenuta la polizia che ha anche recuperato i sacchetti della donna dentro il convoglio e ha parlato con il macchinista. Sono stati i passeggeri del treno a lanciare l'allarme. Il servizio è stato quindi sospeso tra San Paolo e Castro Pretorio, ma è stato istituito in alternativa un servizio di bus navetta. La donna invece è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Giovanni: versa in gravi condizioni e rischia di morire.

Un testimone che viaggiava nel vagone precedente a quello in cui la donna è rimasta bloccata ha raccontato che si trattava di uno dei treni vecchi della metro e che stava procedendo in direzione Laurentina. «Quando il treno è ripartito da Cavour, in banchina le persone hanno iniziato a urlare», ha spiegato a Repubblica, aggiungendo di aver provato a tirare un freno d'emergenza. «Non ha funzionato. Insieme a un ragazzo abbiamo provato a tirarne un altro, ma era bloccato. Anche le persone a bordo dell'ultimo vagone hanno tenato di azionare il freno, ma non ha funzionato completamente: soltanto la porta si è aperta un po' e, a quel punto, la signora è caduta fuori».

Non sono finiti qui i problemi per la metropolitana di Roma: la stazione di Repubblica della metro A è stata chiusa per fumo fuoriuscito da una cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento è consentito solo il transito dei convogli.

