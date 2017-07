ESTRAZIONE/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti... e un annuncio! (conc 28/2017)

VinciCasa, il concorso di Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017, CONCORSO NUMERO 28/2017 - Ultima estrazione di VinciCasa prima dell'introduzione di alcune novità per il concorso speciale di Win for Life. I numeri vincenti sono disponibili, quindi potete procedere con la verifica della vostra schedina. Purtroppo, però, dobbiamo dare una brutta notizia a tutti gli appassionati di questo gioco: nessuno ha realizzato il sogno di vincere una nuova casa. La combinazione fortunata non è stata azzeccata, quindi è sfumata la possibilità di vincere il premio più ambito, quello destinato a chi realizza il 5. Qualcuno però ci è andato davvero vicino: sono in quindici infatti i giocatori che per un solo numero non possono festeggiare la grande vincita di VinciCasa. Non devono però lasciarsi sopraffare dalla delusione, perché avendo realizzato il 4 hanno diritto comunque ad un premio: nel loro caso si tratta di 1.764,92 euro ciascuno. Non restano a mani vuote neppure coloro che hanno indovinato tre numeri vincenti: si tratta di 597 fortunati che intascheranno 41,38 euro. Ancor più grande è il numero di vincitori per il 2: sono 6.051, ma ognuno di loro deve accontentarsi di 9,62 euro. Il contatore di VinciCasa Win for Life, dunque, non ha subito alcuna scossa dopo l'estrazione di oggi: il numero delle case vinte resta fermo a quota 22. Chi ambisce alla grande vincita deve rimandare l'assalto alla prossima settimana. A tal proposito, vi annunciamo una grande novità: il gioco va in ferie, quindi per qualche giorno non sarà possibile parteciparvi, ma non c'è nulla da temere, perché tornerà molto presto e con qualche sorpresa. Dovete prepararvi ad una nuova formula vincente del gioco, ma sono previste novità anche sul primo premio, i giorni di estrazione e il costo della giocata. «Tutto è pronto per questo straordinario nuovo inizio di Vincicasa», annunciano sul sito ufficiale. Il giorno fissato per la comunicazione di tutte le novità è lunedì 17 luglio. Godetevi allora il weekend, poi gettati a capofitto sulla nuova avventura di VinciCasa. Ma non dimenticate di controllare i numeri vincenti di oggi!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI 12 LUGLIO 2017

SEQUENZA NUMERI: 3-11-18-23-28

