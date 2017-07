Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (conc 227/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017, CONCORSO 227/2017 - Il giorno della settimana preferito per i giocatori di SiVinceTutto è arrivato: il mercoledì è, infatti, in programma l'estrazione del concorso speciale del Superenalotto. Mettetevi al fresco, perché l'appuntamento di stasera si preannuncia infuocato: le vincite in ballo sono particolarmente interessanti, quindi la vostra temperatura corporea potrebbe innalzarsi in prossimità del momento tanto atteso. Siete già pronti a dare spettacolo con l'assalto al 6? L'impresa è tutt'altro che semplice, ma è questo l'obiettivo per chi vuole vincere e diventare ricco. Il contatore delle vincite è pronto per essere aggiornato, voi invece dovrete esserlo per accogliere la dea bendata. Del resto è da tempo che non c'è il grande botto, quindi quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per indovinare la combinazione fortunata. In 13 la scorsa settimana hanno sfiorato il grande colpo: per un solo numero non realizzato il 6, ma grazie al 5 si sono "consolati" con 1.312,72 euro. Sì, è tutto vero: a SiVinceTutto si può vincere anche se non viene azzeccata la combinazione fortunata, ma solo 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Le somme fortunate chiaramente variano a seconda della categoria, ma soprattutto a seconda che venga realizzato o meno il 6. La distribuzione delle vincite è legata innanzitutto alla prima categoria: gli importi delle vincite sono un po' più ricchi per le categorie 5, 4, 3 o 2 se il 6 non viene realizzato. Così il gioco speciale del Superenalotto garantisce vincite un po' più alte nelle categorie "accessorie". Se siete curiosi di conoscere nello specifico la distribuzione, partiamo da quella prevista se tutti i numeri vincenti vengono indovinati: chi realizza il 6 ottiene il 40,27% del montepremi, lasciando al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece il 6 non viene realizzato, al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Ora però non ci interessano le percentuali, bensì i numeri vincenti. Il momento dell'estrazione di SiVinceTutto si sta avvicinando. E allora ricordiamo quanto è avvenuto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 226 sono stati 12-26-38-39-73-83. Tra non molto sarà disponibile la nuova combinazione fortunata. Riuscirete ad indovinarla? State per scoprirlo!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017 CONCORSO 227/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE: -

