Incendio a San Vito Lo Capo/ Video, Trapani: villaggio turistico evacuato, Sicilia in fiamme (ultime notizie)

INCENDIO A SAN VITO LO CAPO, EVACUATO VILLAGGIO TURISTICO: L’APPELLO DEL SINDACO - Le fiamme non lasciano tregua nel Sud Italia, dove gli incendi da alcuni giorni stanno divampando con conseguenze immani. Nel pomeriggio, un nuovo incendio ha travolto San Vito Lo Capo, noto centro in provincia di Trapani. Ancora una volta è la Sicilia a tornare tristemente protagonista nel periodo estivo a causa dei numerosi roghi che rendono particolarmente critica la situazione. Come rivela Quotidiano.net a causa del grave incendio è stato fatto evacuare un villaggio turistico nel quale erano presenti circa 700 ospiti e che hanno dovuto lasciare la struttura a bordo di imbarcazioni. Un vero e proprio allarme che ha visto scendere in prima linea anche il sindaco di San Vito Lo Capo, Matteo Rizzo, il quale ha lanciato un appello attraverso i social network rivolgendosi ai possessori di imbarcazioni in buono stato, affinché possano raggiungere il porticciolo e dare una mano nelle operazioni di evacuazione dei villeggianti: "È urgentissimo!".

INCENDIO A SAN VITO LO CAPO, EVACUATO VILLAGGIO TURISTICO: LA TESTIMONIANZA DI UNA TURISTA. LA SICILIA BRUCIA - Sono numerosi coloro che si trovavano presso la megastruttura turistica Calampiso a San Vito Lo Capo, costretti ad evacuare a causa del grande incendio: "Siamo scappati in costume e ciabatte. Il nostro appartamento è stato avvolto dalle fiamme. Erano proprio sopra di noi", ha raccontato una delle turiste ospiti della struttura a La Sicilia online. La donna ha rivelato di non avere nulla con sé a parte il cellulare: "Abbiamo lasciato tutto lì per la paura. Dalla barca, il villaggio non si vedeva più. Era avvolto dal fumo", ha aggiunto. Fortunatamente, stando alle notizie che giungono dai Vigili del fuoco pare che le fiamme siano state già circoscritte nonostante stiano procedendo spedite le operazioni di spegnimento atte ad evitare l'insorgenza di nuovi focolai. Oltre al resort è stato fatto evacuare anche un baglio vicino.

Non solo San Vito Lo Capo. Anche la zona Grotticelli è stata travolta da un rogo che sta mettendo a serio rischio la riserva naturale dello Zingaro. Per tale ragione il sindaco ha chiesto l'invio di Canadair che tuttavia al momento sarebbero impegnati nello spegnimento di altri incendi. I vigili del fuoco e la protezione civile restano impegnati anche sul Monte Inici dove le fiamme hanno letteralmente divorato ettari interi di macchia mediterranea e le fiamme sarebbero arrivate a lambire numerose villette della zona fortunatamente senza provocare feriti.

