Incidente stradale/ A1, Roma: scontro fra 2 tir che prendono fuoco, chiuso tratto autostrada (oggi 12 luglio)

Incidente stradale (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, A1 ROMA: DUE TIR SI SCONTRANO E PRENDONO FUOCO, CHIUSA L’AUTOSTRADA (ULTIME NOTIZIE) - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina sull’A1 nel tratto fra il bivio con l’A24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione di Roma Sud in direzione Napoli: due tir si sono pesantemente scontrati e hanno preso fuoco subito dopo, per questo motivo è stata decisa l’immediata chiusura attorno alle 5 di mattina di quel tratto di autostrada del Sole, tra il panico generale degli lei autisti presenti in quel momento sul tratto dello spettacolare incidente. Ferito uno dei camionisti e altro non versa in condizioni migliori, tutti e due ricoverati negli ospedali romani in attesa di sciogliere la prognosi (ma non rischiano la vita, per fortuna). Disagi grossissimi per la circolazione, visto che i due tir sono andati a fuoco per diversi minuti prima di vedere l’azione di spegnimento dei Vigili del Fuoco.

Ovviamente non potevano passare altri veicoli, e per questo motivo la chiusura del tratto ha provocato code di diversi chilometri sull’A1: come riporta il sito stesso di Autostrade per l’Italia, «per chi viaggia verso Napoli con uscita obbligatoria sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, per poi proseguire in direzione Roma est e quindi Raccordo Anulare in carreggiate interna, per poi riprendere la diramazione Roma Sud. Quattro i chilometri di coda in direzione Firenze, anche causa detriti sulla carreggiata. Code in aumento tra il bivio Diramazione Roma Sud ed il bivio con l'A24 in direzione Teramo, con transito sulla sola corsia di emergenza».

© Riproduzione Riservata.