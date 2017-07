MADRE E FIGLIA DI 11 ANNI ACCOLTELLATE A PARMA/ Delitto brutale, il terzo figlio è in fuga

Efferato delitto a Parma

DUPLICE OMICIDIO A PARMA: MADRE E FIGLIA TROVATE MORTE - Terribile duplice omicidio a Parma, nella zona periferica di via San Leonardo. Una donna di 43 anni di origini ghanesi, Patience Nfum, è stata trovata morta, trafitta da numerose coltellate, nel suo appartamento assieme alla figlia di appena 11 anni, Magdalene Nyantakyi. Inizialmente si era parlato del fatto che la donna aspettasse un bambino, eventualità negata da un cognato accorso sul luogo del delitto. A scoprire la raccapricciante scena è stato il figlio di 25 anni, Raymond, rincasato e trovatosi di fronte a una vera mattanza, con macchie di sangue sparse dappertutto. La donna era da poco rientrata dal Ghana e nel pomeriggio alcuni vicini hanno sentito le urla della bambina urlare “mamma, mamma!”, poi il silenzio per ore, fino al ritorno del figlio che ha scoperto la terribile scena chiamando la polizia. E’ assente dall’Italia il padre, col capofamiglia impegnato in Inghilterra per lavoro. E’ irreperibile invece il terzo figlio della coppia, il 21enne Solomon, sul quale si starebbero concentrando i sospetti degli inquirenti.

DUPLICE OMICIDIO A PARMA: UN COLTELLO L’ARMA DEL DELITTO - Dopo il delitto infatti il cellulare di Solomon non è stato più raggiungibile, e gli investigatori pensano che possano esserci le sue responsabilità dietro il raccapricciante delitto. La scena che si è parata davanti all’altro figlio è stata raccapricciante, con sangue sparso per tutta la casa tanto da rendere inagibili le stanze dopo l’ingresso. Il delitto sarebbe dunque stato compiuto com particolare efferatezza, anche se al momento non si fanno ancora ipotesi sul movente e su cosa possa aver scatenato la furia dell’assassino. La famiglia ghanese viveva a Parma da molto tempo, con la figlia 11enne che era nata nella cittadina emiliana. Gli inquirenti hanno confermato il gran numero di coltellate con il quale la donna e la figlia sono state uccise, e sono iniziati i rilevamenti della polizia scientifica, coordinati dal Pubblico Ministero Paola Dal Monte, per cercare di far luce sul brutale delitto.

© Riproduzione Riservata.