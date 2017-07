TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma M 0.8 a Macerata (12 luglio 2017, ore 0:55)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 0.8 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 12 LUGLIO 2017) - Subito dopo la mezzanotte, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 0.8 si è fatta registrare in provincia di Macerata nelle Marche, a 6 chilometri a SudEst dal paese di Castelsantangelo sul Nera. L’ipocentro della scossa si trova ad una profondità di 13 chilometri, a solo Norcia in provincia di Perugia, dopo Castelsantangelo, si trova entro 10 chilometri dall’epicentro del sisma. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro si trovano invece Ussita, Montegallo, Arquata del Tronto e Visso (12 km), Montemonaco e Preci (13 km), Montefortino (16 km), Bolognola (17 km), Accumoli (18 km) e Acquasanta Terme (20 km). Si tratta di paesi sparsi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Fermo e Rieti, con lo sciame sismico che ormai da quasi un anno tormenta il centro Italia che sembra davvero non volersi fermare.

TERREMOTO IERI NEL LAZIO, SCOSSA DI 2.2 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 11 LUGLIO 2017) - Nella zona dell’Italia centrale già martoriata dal terremoto, la terra è tornata a tremare nella mattinata di martedì 11 luglio. Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato infatti avvertito ad Accumoli, in provincia di Rieti, con epicentro a 4 chilometri a Nord dal paese che ormai da un anno è costretto a convivere col terribile sciame sismico. L’ipocentro del terremoto si trova ad una profondità di 13 chilometri, ed oltre ad Accumoli nel raggio di 10 chilometri dal sisma si trova anche il paese di Arquata del Tronto in Provincia di Ascoli Piceno, a 6 km. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto si trovano invece Amatrice (11 km), Acquasanta Terme, Cittareale e Montegallo (14 km), Norcia (15 km) e Cascia e Valle Castellana (20 km). Questi paesi si trovano nelle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e Teramo.

