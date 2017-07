Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: arrestato l'investitore in Valsusa. Problemi per Trump (12 luglio 2017)

Ultime Notizie, Donald Trump - La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). LA PERIZIA INCHIODA L'INVESTITORE DEL VALDUSA - Non più per omicidio stradale ma per omicidio volontario con l‘aggravante dei futili motivi, questa l’accusa formalizzata oggi a Maurizio De Giulio, l’uomo che domenica ha prima inseguito e poi travolto una moto in una rotonda, dopo un banale litigio stradale nato per una mancata precedenza ad una rotonda. Nello scontro una donna è morta mentre il conducente della motocicletta risulta ancora ricoverato in gravissime condizioni. Il cambio dell’accusa è derivata dalle risultanze delle perizie stradali, e dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, nonché dalle testimonianze di alcuni testimoni della tragedia. De Giulio che è ristretto fin dalle ore immediatamente all’incidente in carcere, non avrebbe frenato investendo il mezzo a tutta velocità e continuando nella sua manovra omicida anche dopo l’impatto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). SI AGGRAVA LA POSIZIONE DI TRUMP JUNIOR - I love It, è questa la frase che inchioda il figlio di Donald Trump relativamente allo scambio di mail che provenivano da una fonte russa non ancora identificata. Il primogenito dell’attuale presidente americano, con questa affermazione ha commentato un messaggio di posta elettronica giunto da un amico, il quale comunicava che un avvocatessa russa era disposta a inviare delle notizie compromettenti sulla candidata democratica Clinton. Lo scambio di mail è stato pubblicato quest’oggi sul profilo twitter di Trump Junior, dopo che il giovane era stato di fatto messo in difficoltà da alcune indiscrezioni giornalistiche, nessun commento è giunto dalla Casa Bianca, anche se una fonte molto vicina al presidente sottolinea come la campagna sia l'ennesima campagna denigratoria messa in piedi dalla stampa, nei confronti di una delle famiglie più potenti d'America.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). MIGLIORA IL FRONTE INCENDI IN SICILIA - È migliorata sensibilmente la situazione incendi in Sicilia, regione nella quale ieri si è vissuta una vera e propria ecatombe. Il lavoro congiunto degli uomini della forestale, dei vigili del fuoco e dei Canadair, unito al fatto che non c'e' più nulla da bruciare, hanno di fatto allontanato le fiamme dalla periferia di Messina, città nella quale ieri si sono vissute ore drammatiche, con le fiamme che hanno lambito alcuni grossi condomini. Migliora anche la situazione in provincia di Enna dove le fiamme ieri hanno distrutto più di duemila ettari di colture. Finita l’emergenza decollano le polemiche politiche, con il governatore dell’isola che chiede pene più severe per i piromani, rei di mandare a fuoco migliaia di metri quadrati di boschi e di minacciare ancorché la vita dei siciliani onesti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). FINITA LA TREGUA RIPRENDONO GLI SBARCHI - Sembra essersi esaurita la tregua che in questi giorni aveva stranamente limitato gli arrivi di migranti in Sicilia. Solo oggi in alcune distinte operazioni di salvataggio, operate dalle ONG dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza, messe in salvo più di mille extracomunitari, persone che sfruttando le ottime condizioni del mare hanno ripreso a solcare il braccio di mare che divide l’Africa dalla Sicilia. Purtroppo come fanno notare le associazioni non governative non cessano neppure le morti nel Mediterraneo, solo la scorsa settimana scomparsi infatti almeno trentacinque persone, tra di essi almeno una decina di minori.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO JUVENTUS, DOUGLAS COSTA SBARCA A TORINO - La Juventus ha messo a segno il primo grande colpo del suo calciomercato. A Torino è infatti sbarcato ieri sera il brasiliano Douglas Costa arrivato dal Bayern Monaco per una cifra importante e oggi si sottoporrà alle visite mediche. Esterno d'attacco rapido e dotato di grande gamba, ha dimostrato di essere un calciatore in grado di giocare in un club molto importante. Intanto il club tedesco ha deciso di pescare in Spagna il suo sostituto, ufficializzando l'arrivo di James Rodriguez dal Real Madrid. Il calciomercato entra nel momento più importante dell'estate e i top club si stanno rafforzando. Vedremo come si comporteranno i due dopo una stagione non proprio in prima linea.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). WIMBLEDON, DJOKOVIC E LA WILLIAMS TRIONFANO SENZA FATICA - Nole Djokovic ha vinto agilmente la sfida contro il francese Mannarino negli ottavi di finale di Wimbledon con un secco 3-0. L'unico set in cui il serbo è stato in difficoltà è il secondo quando si è finiti al tiebreak. E' stata una vittoria semplice a sorpresa anche per Venus Williams che ha superato 2-0 la lettone Ostapenko vincitrice del Roland Garros. Successo 2-0 anche per la Muguruza contro la Kuznetsova e della Rybarikova contro la Vandeweghe. La gara più sofferta è stata quella della Konta che ha dovuto superare con qualche sofferenza la rumena Halep dopo che i primi due set erano terminati con il tiebreak.

