ALLARME BOMBA CAMPUS UCLA/ Video, Los Angeles: migliaia di studenti rinchiusi nello stadio (ultime notizie)

ALLARME BOMBA CAMPUS UCLA, LOS ANGELES: MIGLIAIA DI STUDENTI RINCHIUSI NELLO STADIO - Allarme bomba negli Stati Uniti nel campus universitario UCLA, tra i più noti e storici della tradizione americana: migliaia di studenti sono stati evacuati e mandati nel grande Drake Stadium, il centro sportivo dell’Ateneo, durante le ricerche dell’ordigno all’interno del campus. Questa mattina ora italiana (in California è notte ora) una telefonata anonima ha riferito di una bomba all’interno del campus universitario: immediate le misure di sicurezza anti-terrorismo molto forti negli States, con tutti gli studenti svegliati ed evacuati nel cuore della notte. Sono stati mandati tutti verso lo stadio dell’enorme campus UCLA, celebre anche per la forte squadra di Ncaa (basket universitario, il grado prima dell’Nba). Ai residenti la polizia ha chiesto di restare in casa ed evitare l’area del campus fino a nuove disposizioni delle forze dell’ordine.

Al momento nessun ordigno è stato trovato e potrebbe trattarsi ovviamente di un falso allarme, per questo motivo in questi minuti sono cominciate le operazioni, comunque molto accorte, di reintegro degli studenti verso le proprie abitazioni all’interno del campus. Alcuni dormitori vengono dunque riempiti, ma non tutti e dunque parecchi studenti sono ancora all’interno dello stadio nell’attesa di una comunicazione ufficiale della polizia di Los Angeles.

