AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A14 (ultime notizie, oggi 13 luglio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO. INCIDENTE SULL'A14 BOLOGNA-ANCONA - C'è stato un incidente nella notte sulle autostrade italiane come riportato dal portale istituzionale Autostrade.it. Questo ha sottolineato come il tutto si sia verificato sull'a14 Bologna-Ancona, ma non ha fornito dettagli né sulle dinamiche dell'incidente in questione e nemmeno sulla possibilità o meno che ci siano stati feriti. E' stato segnalato solo traffico convulso al chilometro 22.2 direzione Autostrada Milano-Napoli precisamente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Il tutto è accaduto ieri sera attorno alle ventuno, ma non è detto che non ci possano essere dei problemi anche questa mattina nonostante gli interventi tempestivi degli addetti alle autostrade. Per questo chi dovesse passare per questo tratto autostradale sarà quindi importante controllare con attenzione e tempestività il portale in questione. Questo è infatti sempre aggiornato in tempo reale e anche con consigli in caso di traffico su percorsi alternativi.

SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 LUGLIO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri che abbiamo visto nella notte sulle autostrade italiane e che hanno portato sicuramente a vivere momenti un po' complessi soprattutto dal punto di vista del traffico. Per questo diverse situazioni saranno da analizzare con attenzione anche in merito a quello che potrebbe accadere già questa mattina. Partiamo dall'A8 Milano-Varese dove fino alle cinque troveremo chiuso al chilometro 29.9 direzione Milano il tratto tra Solbiate e Gallarate. Passiamo poi all'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove di notte continuano i lavori e troveremo chiuso al chilometro 2.3 direzione Genova tra Genova Prà e Genova Aeroporto fino alle ore cinque. Sempre per motivi di lavoro poi abbiamo visto traffico sull'A4 Torino-Brescia al chilometro 136.4 direzione Torino tra Milano est e Sesto San Giovanni. Molto importante poi sarà il meteo che ci porterà a fare ancora altre considerazioni per quanto riguarda proprio il traffico sulle autostrade.

