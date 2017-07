CHARLIE GARD/ Ultime notizie oggi la sentenza della Corte: l’estremo appello di mamma Connie

Charlie Gard

CHARLIE GARD, OGGI ULTIMA UDIENZA: NESSUN OSPEDALE INGLESE VUOLE IL BIMBO (ULTIME NOTIZIE) - A soli tre giorni da quello che “doveva” essere del giudizio, Charlie Gard “rientra” per l’ultima volta nelle aule dell’Alta Corte di Londra con il suo fascicolo, la sua storia drammatica che sta dividendo un mondo intero e che consegnerà alla storia una delle più grandi mobilitazioni pro-life che si sia mai vista. Oggi la corte inglese dovrà decidere se accettare le nuove informazioni sulle cure sperimentali presentate dai genitori di Charlie con l’ospedale Bambino Gesù di Roma, o se invece ordinare definitivamente all’ospedale inglese Great Ormond Street di staccare la spina dei respiratori e dei macchinari che tengono in vita il bimbo. Nelle scorse ore nessun ospedale inglese ha dato disponibilità per accogliere il bimbo, dunque l’estero rimane l’unica soluzione qualora l’Alta Corte deciderà di concedere ancora una piccola speranza per Charlie. Il mondo si è commosso di fronte a questo bambino di 10 mesi e davanti alla lotta per la vita e contro l’ingiustizia di vedersi scavalcati nella decisione più importante di tutte (tra la vita e la morte) dei genitori Chirs e Connie. Polemiche, appelli, divisioni e fazioni, di tutto è successo prima di questa giornata, ma oggi il pensiero primario non può che andare alla vita di un piccolo esserino che ha avuto la “forza” di comunicare e testimoniare la vita e l’innocenza con una potenza raramente vista prima. Al netto di ogni decisione arriverà oggi - che ovviamente seguiremo con aggiornamenti live con tutti gli sviluppi e i primi commenti a caldo, ndr - almeno per un minuto in queste settimane ognuno di noi è stato messo di fronte ad una serie “mica male” di tematiche legate indissolubilmente alla propria vita.

Eutanasia, accanimento terapeutico, scienza, legge, valore della vita, libertà di scelta e compagnia umana al dolore, anche quello più ingiusto: il giudice Nicholas Francis, nessuno lo invidia oggi in una scelta che sarà certamente polemizzata, qualsiasi essa sia, dovrà decidere della vita (accettando il trasferimento del piccolo Charlie Gard in Usa o in Italia per provvedere alle cure sperimentali) o della morte (staccando la spina) non solo del bimbo inglese, ma in fondo di un pezzettino di ciascuno di noi.

CHARLIE GARD, PARLA MAMMA CONNIE AL SETTIMANALE “OGGI” (ULTIME NOTIZIE) - Charlie Gard, il bimbo al momento più “famoso” al mondo: la mamma, Connie Yates, ha voluto anche con un settimanale italiano, “Oggi”, lanciare un lungo e importante messaggio per queste ultime ore di attesa prima di una sentenza che, comunque sarà oggi, verrà molto criticata. «Fateci tentare, noi non smettiamo di combattere: vivere con il dubbio di non aver tentato tutto il possibile per noi sarebbe insostenibile», spiega mamma Connie Gard al settimanale Oggi in un memoriale esclusivo. Racconta tutto il cammino che ha portato la sua famiglia a questi giorni drammatici e convulsi, e ammette senza problemi, «se non funzionasse questo ultimo tentativo della cura sperimentale, saremmo sereni nel lasciarlo andare». Di contro, è durissimo l’attacco alla corte inglese quando afferma «La giustizia inglese ci ha strappato il nostro diritto di genitori di decidere cosa è bene per il nostro bambino, ma noi non smettiamo di combattere».

Fa invece tenerezza il racconto di mamma Connie rispetto ai momenti quotidiani che il piccolo Charlie passa con la sua famiglia, nonostante i macchinari: «Chris e io non abbiamo mai creduto che il suo cervello fosse danneggiato quanto dicono gli specialisti», racconta molto “ferma” la donna inglese, con un coraggio e una volontà di lottare davvero poco comuni. «Come non crediamo al fatto che sia completamente cieco, visto che spesso apre gli occhi. Lo facciamo addormentare accarezzandogli i capelli, lo svegliamo facendogli il solletico sotto i piedi: Charlie sa che siamo li' con lui».

