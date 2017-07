Concorsi 2017/ Inps, in arrivo bando per l'assunzione di funzionari. Polizia, prova scritta: ancora attesa

Concorsi 2017 (Foto: LaPresse)

CONCORSI 2017 INPS: ATTESA PER IL BANDO PER L'ASSUNZIONE DI FUNZIONARI - Un concorso pubblico verrà a giorni bandito dall'Inps per l'assunzione di nuovi funzionari. Lo ha annunciato il presidente dell'istituto previdenziale, annunciando che i candidati dovranno avere almeno una laurea magistrale in economia, in ingegneria gestionale o in giurisprudenza. È preferibile che abbiano anche un dottorato e una buona conoscenza della lingua inglese. Si tratta dunque di una nuova opportunità per chi è laureato in queste discipline. Il concorso dovrebbe riguardare i profili di funzionari, area C, per il reclutamento di professionalità capaci di seguire il processo di informatizzazione dei servizi che viene portato avanti da anni dall'Inps. Al momento non sono note le materie del concorso, del resto il bando non è ancora stato pubblicato, ma non dovrebbero discostarsi da quelle degli ultimi concorsi. In aggiunta alle prove di selezione, però, è previsto un tirocinio di sei mesi per chi si piazzerà ai primi posti nella graduatoria, poi ci sarà un colloquio orale e quindi si deciderà se procedere o meno con l'assunzione.

CONCORSI 2017 POLIZIA: PROVA SCRITTA, ANCORA ATTESA PER SEDE E DATA - Ancora qualche altro giorno di attesa, poi si saprà la data e la sede per sostenere la prova scritta del concorso di polizia per 1.148 allievi agenti. Il calendario era atteso in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, ma i candidati si sono dovuti accontentare della pubblicazione della banca dati dei quiz da cui verranno attinte le domande per la prova scritta. Il 18 luglio è, infatti, prevista la tanto attesa comunicazione relativa alla data e alla sede della prima prova. Il problema per gli aspiranti allievi agenti è che le materie sono infinite, cioè tutte quelle previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado. Non sono mancate poi le polemiche in merito alle domande, visto che sono emersi errori e strafalcioni, ma dall'ufficio concorsi del Ministero fanno sapere che le risposte sbagliate non superano il numero di dieci su 6mila. In ogni caso saranno immediatamente corrette, con la pubblicazione sul sito del Viminale della nuova banca dati aggiornata.

