INCENDI SUL VESUVIO E IN SICILIA/ Ancora fiamme: fermato primo piromane (ultime notizie)

Incendi sul Vesuvio e in Sicilia (Foto: LaPresse)

INCENDI SUL VESUVIO, ULTIME NOTIZIE: FERMATO PRIMO PIROMANE - Migliora leggermente la situazione incendi in Campania, ma resta comunque preoccupante: la Protezione civile regionale ha fatto sapere che sono poche le aree presso cui proseguirà il presidio. Tra queste c'è anche Positano, dove i volontari e gli abitanti della zona si stanno adoperando per arginare le fiamme. Il rogo si starebbe spingendo verso Agerola. Intanto è stato individuato il primo responsabile del vasto incendio sul Vesuvio: è stato incastrato dalle immagini di una telecamera sistemata all'ingresso del parco nazionale e grazie ad una segnalazione è stato colto in flagranza di reato ai carabinieri. Bloccato mentre osservava le fiamme nei pressi dell'uscita di Licola, è stato fermato il primo piromane. Si tratta di un uomo originario di Benevento, giunto all'ombra del Vesuvio per realizzare il suo piano criminale. «Abbiamo preso uno dei piromani del Vesuvio. La situazione dell'area napoletana colpita dai roghi è preoccupante», ha dichiarato Sergio Costa, comandante regionale dei carabinieri forestali.

INCENDI IN SICILIA, ULTIME NOTIZIE: SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO - Resta critica la situazione in Sicilia dopo i numerosi incendi divampati. Un vasto rogo sta minacciando le aziende agricole e gli allevamenti nelle Madonie. Un uomo è stato condotto in caserma dai carabinieri di San Mauro Castelverde per accertamenti: sarebbe stato visto in atteggiamento sospetto in prossimità di uno dei focolai da cui si è sviluppato un incendio di oltre un chilometro. Altri nove roghi sono segnalati a Catania e provincia, mentre a Messina la situazione sembra sotto controllo dopo tre giorni di incendi in diverse zone della città. I vigili del fuoco stanno domando piccoli focolai, ma resta comunque alto l'allarme, perché i roghi vengono accesi di continuo. La situazione è differente in provincia, sia nella zona ionica che tirrenica: incendi sono divampati a Milazzo, Giardini, Gaggi e Lipari. Gli inquirenti sono al lavoro alla ricerca dei piromani, che rischiano 15 anni di reclusione per questo reato.

