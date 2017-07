Lotto / Estrazioni di oggi e Superenalotto, 13 luglio: i numeri vincenti! (conc 83/2017)

Estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (web)

LOTTO, I NUMERI VINCENTI? ATTEZIONE AI RITARDATARI

Altro giro, altra corsa: ci aspetta una serata ricca di emozioni con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri ritardatari destano sempre attenzione negli appassionati di Lotto e 10Lotto, per questo abbiamo pensato di indicarveli in vista dell'appuntamento odierno. Del resto avete ancora tempo per fare la vostra giocata. E allora partiamo dal massimo ritardatario: è il 21 su Bari. Sta per diventare bicentenario visto che è a quota 196 assenze. Si è piazzato sul podio davanti al 76 su Cagliari, che è a 125 assenze, e al 68 su Genova, che invece manca da 124 concorsi. Fuori dal podio l'82 su Palermo (a 115) e l'8 sulla Nazionale (a 107). I più "giovani" tra i ritardatari sono il 13 e il 25 di Milano, che mancano all'appello rispettivamente da 33 e 32 estrazioni, poi tocca ricordare il 9 e 51 su Bari, assenti da 36 estrazioni, le stesse per quanto riguarda invece l'80 sulla ruota Nazionale.

DALLA SMORFIA UN AIUTO PER SCEGLIERE I NUMERI DELLE ESTRAZIONI

Chi sogna di ottenere una corposa vincita al Superenalotto, Lotto e 10eLotto spesso si rivolge alla smorfia per trovare la giusta ispirazione. Con l'antica tecnica degli esperti partenopei possiamo provare ad ottenere qualche numero su cui riporre le speranze in vista delle estrazioni odierne. La scelta ricade su una notizia curiosa che riguarda l'India, dove la Corte Suprema ha sospeso il divieto di macellazione delle mucche. Partiamo dal 17, la mucca che viene macellata (33). Il 51 invece indica il divieto deciso dalla Corte Suprema, l'organo di giustizia (16), indiano. La sospensione è temporanea, così come lo è l'attesa dei numeri vincenti. Oggi scopriremo se questi numeri che ci descrivono questa notizia che arriva dall'estero si trasformeranno in vincite in grado di rasserenare qualche giocatore del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Questo il nostro auspicio in vista delle estrazioni.

SUPERNENALOTTO, COME LO SPENDO IL JACKPOT E QUOTE ULTIMO CONCORSO

Indovinare i numeri vincenti del Superenalotto è senza dubbio difficile, ma la scelta di come investire il jackpot è altrettanto complessa. Non si ferma la caccia al montepremi, si può solo rinnovare in vista del nuovo appuntamento con l'estrazione della combinazione fortunata. Resta dunque l'ancestrale interrogativo: come spendere il jackpot? Meno male che c'è KickStarter pronto ad aiutarci quando siamo a corto di idee: c'è la nuova macchina fotografica ottica Citograph 35mm F8 presentata sul sito di crowdfunding. Con questa macchina fotografica non dovrete più mettere a fuoco o regolare l'obiettivo manualmente, perché scatta foto istantaneamente. Si tratta allora di un prodotto in grado di rivoluzionare la fotografia da strada. Se siete interessati a quest'ottica potete finanziarne una unità investendo almeno 220 dollari sulla campagna. Le spedizioni ai finanziatori cominceranno poi il prossimo marzo. L'obiettivo della società è di lanciare questo prodotto a 550 dollari, quindi potrete risparmiare più della metà. Un bell'affare su cui destinare una parte dell'eventuale montepremi.

Si fa sempre più interessare la corsa al jackpot del Superenalotto. Del resto il 6 si sta nascondendo nelle ultime estrazione, quindi il montepremi può inesorabilmente continuare a crescere. Per oggi il premio di prima categoria vedrà messi in palio ben 69,7 milioni di euro. Si tratta dell'undicesimo premio più alto nella storia di questo gioco. Nell'ultimo appuntamento la sestina vincente è stata sfiorata da 9 persone che hanno realizzato invece il 5: ognuno di loro si è aggiudicato 18.613,79 euro. In 600 invece hanno realizzato il 4, un risultato che vale per ciascuno di loro 282,42 euro. Ci sono poi coloro che hanno realizzato il 3, da 23,59. Chi ha realizzato il 2 invece si è dovuto accontentare di 5 euro. A festeggiare nell'ultima estrazione del Superenalotto anche il vincitore dell'unico 4Stella, che si porta a casa un bottino da 28mila euro. Siete pronti a fare meglio? Oggi potreste esserci voi tra i fortunati vincitori.

© Riproduzione Riservata.