ATTENTATO A GERUSALEMME/ Video, Spianata delle Moschee: palestinesi sparano sugli israeliani (ultime notizie)

Attentato a Gerusalemme, Spianata delle Mosche (foto da Twitter)

ATTENTATO A GERUSALEMME, VIDEO: SPIANATA DELLE MOSCHE, TERRORISTI PALESTINESI SPARANO SULLA FOLLA - Questa mattina Gerusalemme si risveglia di nuovo nel sangue e nel segno del terrorismo: un attentato alla Spianata delle Moschee ha di nuovo accesso i riflettori sopra uno dei luoghi più fragili e combattuti nell’era moderna, dove lo scontro tra israeliani e palestinesi purtroppo non ha davvero fine. Ramane, rende noto la polizia israeliana, tre assalitori terroristi palestinesi hanno aperto il fuoco sulla folla nella Spianata delle Moschee, proprio nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme. La culla delle tre religioni monoteiste vive di nuovo attimi di paura: due israeliani sarebbero stati colpiti e feriti in maniera grave, idem per altri due poliziotti della Città Santa, mentre i tre terroristi dopo aver seminato il panico sparando sulla folla, sarebbero stati neutralizzati, o meglio, come riporta la polizia, sarebbero stati uccisi prima di generare altre vittime o feriti.

L’area è stata subito chiusa con la preghiera del venerdì sospesa, evacuata ovviamente tutta la Spianata fino a nuovo ordine e fino a che l’attentato non sia considerato completamente concluso. La decisione della security israeliana è storica visto che da anni non venivano sospese le preghiere musulmane al Monte del Tempio (è il luogo più sacro dell'ebraismo e il terzo più sacro nell'Islam, dopo la Mecca e la Medina in Arabia Saudita). La radio militare di Gerusalemme, riporta l’Ansa, parla di un episodio senza precedenti, spiegando che «gli assalitori sono stati neutralizzati in seguito ad uno scontro a fuoco».

+#Gerusalemme,spari nella Spianata delle Moschee: almeno due feriti gravi

Neutralizzati i tre palestinesti attentatori-Alla città Vecchia++ pic.twitter.com/Vbxuzy2CaG — WorldNews24hsu24 (@news24h24crema) 14 luglio 2017

© Riproduzione Riservata.