AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: problemi sulla A10 (ultime notizie, oggi 14 luglio 2017)

Autostrade e traffico, casello - La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: INCENDIO NELLA NOTTE A NAPOLI - Le autostrade italiane sono spesso condizionate anche da situazioni indipendenti al puro aspetto del manto stradale. Infatti questa notte ci sono stati e non pochi problemi sull'A1 Milano-Napoli. All'altezza di Napoli infatti un incendio ha creato spavento e anche paura per i passeggeri delle auto impegnate ormai sulla carreggiata di percorrenza. L'incendio in questione è arrivato tra il nodo Napoli Centro Direzionale e il Bivio A1/A3 Napoli-Salerno. Sicuramente è stata una situazione piuttosto difficile da gestire anche perché arrivato durante la piena notte e con tutte le difficoltà che ne conseguono dalla scarsa visibilità. Sarà quindi importante controllare il sito istituzionale Autostrade.it che è sempre e comunque aggiornato in tempo reale.

ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 LUGLIO 2017: PROBLEMI NELLA NOTTE SULL'A10 GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA - Nella notte il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, ci ha fatto report di una situazione molto complicata sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia. La chiusura del tratto tra Genova Prà e Genova Aeroporto, al chilometro 2.3 direzione Genova, fino alle ore sei infatti ha creato non pochi problemi nonostante i consigli per le uscite fornite proprio dal portale in questione. Questo ha portato a lunghe code a circa otto chilometri di distanza con code in uscita a Genova Prà al chilometro 10.7 in entrambe le direzioni. Nelle prime ore della mattinata tutto dovrebbe essere sistemato con l'obbligo però di monitorare con attenzione il portale che è aggiornato sempre in tempo reale e non manca di dare consigli e di spiegare anche quello che è meglio fare durante questa possibile situazione di traffico congestionato. Sono poi diversi i cantieri che hanno contraddistinto la nottata con situazioni anche abbastanza complicate. Su tutte vanno segnalate queste due: sulla Variante di Valico al chilometro 0 direzione Bologna troviamo chiuso il tratto tra Aglio km 255 e Bivio A1-Variante, mentre sul Raccordo A1- Variante Valico sarà chiuso il tratto proprio ad Aglio km 255.

