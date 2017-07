Charlie Gard/ Ultime notizie, la Corte si riunisce di nuovo oggi: quando arriverà la sentenza?

Charlie Gard (LaPresse)

CHARLIE GARD, LA CORTE SI RIUNISCE OGGI: QUANDO ARRIVERÀ LA SENTENZA? (ULTIME NOTIZIE) - Raccontare per intero la giornata di ieri per il caso Charlie Gard ha praticamente dell’impossibile: tra liti, scontri in aula, giudici, avvocati, medici inglesi e americani, protocolli e incomprensioni, la tenuta mentale e umana dei genitori Gard ha avuto dell’incredibile. Una sentenza non è arrivata e non vi è certezza che arrivi oggi, nonostante il giudice Francis abbia convocato per le ore 14 una nuova riunione “tecnica” (anche per il primo giudice dell’Alta Corte di Londra il lavoro è tutt’altro che semplice, sotto gli occhi praticamente del mondo intero). Ci soffermiamo allora su due immagini: la prima vede Francis prima chiedere per oggi nuove informazioni sulle cure sperimentali, poi a fine udienza ammettere, «inevitabile il fatto di non riuscire ad arrivare a una decisione domani (oggi, ndr), invito gli avvocati e i medici a trovare il maggior consenso e comprensione possibili delle opinioni altrui. Le parti sono inviate anche a organizzare un incontro interdisciplinare tra medici nei prossimi giorni». La situazione è delicatissima, e i giudici ne hanno avuto una ulteriore prova ieri: arrivare con certezza a sentenziare, come avvenuto settimane fa, sullo spegnimento dei macchinari non è certo così “leggero” come poteva sembrare. «Noi abbiamo detto che Charlie non sta soffrendo, se invece soffrisse noi non saremmo qui a lottare», continuano a ripetere i genitori, come del resto confermato anche dal medico esperto dagli Usa, collegato in video conferenza con il tribunale ieri pomeriggio.

«L’unico modo per sapere come reagisce Charlie è quello di provare la cura, solo in quel caso potremmo saperne davvero di più», ha raccontato nella lunga deposizione il medico esperto americano. La seconda immagine ce la regala la lotta e la faccia sofferente ma decisa di mamma Connie Yates: ad un certo punto infatti i rappresentanti del GOSH spiegano come i medici hanno rilevato che con la misurazione della testa non sono stati registrati aumenti in questi 11 mesi di vita, il che significherebbe mancanza di attività cerebrale. A quel punto scattano in piedi i due genitori di Charlie e obiettano con tutta la forza che hanno: «ho misurato il cranio del piccolo di 11 mesi questa mattina, registrando 2 centimetri in più rispetto alla misurazione dell’ospedale». Una volontà di lottare legata all’amore per quel piccolino, una volontà di non concedere neanche un millimetro a complesse e burocratiche argomentazioni tribunalizie. La verità prima di tutto, tanto che il giudice Francis, oltre a chiedere scusa alla famiglia, esclama: «E’ assurdo che la scienza di questo caso sia minata dall’incapacità di misurare il cranio di un bambino». La sentenza oggi non arriverà, gli elementi non sono così chiari: ma allora ci chiediamo, come giusto che sia, non dovrebbe essere che chi vuole staccare la spina perché considera quella vita “non degna e troppo sofferente” debba portare le prove certe, piuttosto che chi cerca di difendere la vita di un proprio figlio?

CHARLIE GARD, LE NUOVE PROVE SULLE CURE SPERIMENTALI (ULTIME NOTIZIE) - Il medico americano intervenuto come teste nell’udienza ieri alla Corte inglese ha spiegato con dovizia di particolari come l'elettroencefalogramma di Charlie Gard «mostra una disorganizzazione dell'attività cerebrale, non un danno strutturale maggiore. L'unico modo per dire quanto sia permanente la disfunzione cerebrale del piccolo Charlie Gard è tentare la terapia». Il medico si dice dunque possibilista per una fattibilità del trattamento e lo ha ribadito con tranquillità ieri davanti all’intera corte. La nuova terapia, presentata in forma rinnovata grazie al protocollo ormai famoso dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è basata sull’utilizzo di mattoni di base, precursori molecolari, per l’assemblaggio del Dna. «Quel codice della vita che nei geni del piccolo Charlie presenta degli errori, responsabili del malfunzionamento delle centrali energetiche delle sue cellule, i cosiddetti mitocondri. L’obiettivo della terapia è tentare di ripristinarne la corretta funzionalità, fortemente compromessa nel bimbo, con conseguenze nello sviluppo cerebrale e muscolare», spiega Il Fatto Quotidiano sul fulcro della complessa terapia sperimentale. In termine del suo intervento, il medico ha aggiunto, «Alla luce dei nuovi dati ci sono chance più alte, di almeno il 10%, che la terapia sperimentale oltrepassi la barriera ematoencefalica» e si è detto pronto a volare a Londra, dopo che il giudice gli ha chiesto in forma diretta.

© Riproduzione Riservata.