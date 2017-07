Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 28/2017: i numeri vincenti! (14 luglio)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 14 LUGLIO 2017, CONCORSO N°28/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Sarà un'altra estrazione spettacolare per Eurojackpot, puntuale come ogni venerdì. In palio c'è un montepremi da 10 milioni di euro, quello di partenza visto che la scorsa settimana è stata realizzata la ricchissima vincita con il 5+2. C'è voglia di bis in tutta Europa, c'è tanta voglia di trionfare soprattutto in Italia, che è chiamata ad accorciare la distanze dai paesi del nord Europa. Se avete trascorso una giornata intensa tra caldo e calciomercato, lasciate per un attimo da parte il clamoroso trasferimento di Leonardo Bonucci al Milan e pensate a voi stessi e alla possibilità di diventare ricchi. Magari non quanto l'ex difensore della Juventus, ma comunque al punto tale da stravolgere completamente la vostra esistenza. Potrete farlo indovinando tutti i numeri vincenti o anche solo una parte della combinazione fortunata, perché ci sono ben 12 categorie con le quali vincere ad Eurojackpot. Nonostante il 5+2 della scorsa settimana, si sono arricchiti anche i due del 5+1: 801.352,60 euro ciascuno. Un italiano invece con il 5+0 ha festeggiato la vincita di 80.808,60 euro, mica male! Si può davvero vincere con un gioco semplice: basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per una schedina da 2 euro giocatile in ricevitoria o online. Quando si avvicinerà il momento dell'estrazione dovrete ricollegarvi qui per segnare i numeri vincenti e controllare la vostra schedina, sperando che risulti vincente. In tal caso, potrete dare il via ai festeggiamenti e cominciare a pensare come investire l'eventuale somma vinta. Non soffermatevi su un solo progetto, ma sognate in grande, perché con Eurojackpot potete vincere somme davvero importanti. L'attesa ora sta crescendo? Pazientate ancora un po' e scoprire cosa è accaduto la scorsa settimana. Ecco i numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 15-16-17-23-30, Euronumeri 6-9. Pronti? Buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°28 DEL 14/07/2017

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT: -

EURONUMERI: -

(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

