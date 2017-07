FRANCESCA RE DAVID/ Ecco chi è il nuovo segretario della FIOM

Landini, passaggio di consegne alla FIOM con la Re David (foto LaPresse)

FRANCESCA RE DAVID: ECCO CHI E’ IL NUOVO SEGRETARIO DELLA FIOM

Per la prima volta la FIOM ha un segretario generale donna: Francesca Re David ha infatti preso il posto di Maurizio Landini, in maniera praticamente plebiscitaria considerando che è riuscita ad ottenere il novanta per cento dei voti. 221 su 246 i voti favorevoli all’elezione della Re David, che nel suo discorso di insediamento ha immediatamente rivolto un pensiero ed un’esortazione a Landini, affermando di aspettarsi ancora molto dall’ormai ex segretario in un momento in cui le battaglie sul lavoro sono più che mai ad un punto critico, ed il ruolo della FIOM è dunque indispensabile per mantenere un equilibrio tra operai e aziende. Un punto sul quale lo stesso Landini ha concordato parlando comunque di un cambio della guardia necessario per dare nuova linfa all’azione della FIOM. Romana, 2 figli, sposata col regista Francesco Venditti, la Re David è da tempo responsabile organizzativa della FIOM, ruolo strategico ricoperto anche durante la segreteria di Landini.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE CON LANDINI

E così è stato, con Maurizio Landini che non si è sottratto alle tradizioni ricevendo sa colei che è diventata ufficialmente il nuovo segretario generale del sindacato dei metalmeccanici della CGIL, la FIOM, il tradizionale orologio che viene donato al segretario uscente. Francesca Re David ha sottolineato come non sia comunque un commiato per Lanini, ma si è detta pronta ad affrontare le sfide che il mondo del lavoro propone inevitabilmente al sindacato al giorno d’oggi. So qual è il mio mandato, è preciso, ed è costruire insieme una linea contrattuale considerando quali nuove modalità di lavoro mettiamo in campo". Francesca Re David è conosciuta come una donna capace di mettere grande energia e passione nel sindacato, ma è nota anche come figura diplomatica, capace di confrontarsi con qualunque tipo di interlocutore, politico e sociale. "Serve avere esperienza pratica, serve avere conoscenze, non amicizie, e serve avere capacità contrattuali, ma anche capacità di relazione. Queste sono le caratteristiche che ci hanno fatto pensare a Francesca", ha spiegato Landini.

