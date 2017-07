FRANK CAPRIO/ Video, il giudice "Santi Licheri" d'America fa decidere a un bimbo la pena del padre imputato

Foto Pixabay.com

Frank Caprio è una sorta di star in America. Peccato non si occupi di casi di maggior rilevanza, perché un giudice così, che guarda con acutezza tutte le circostanze che hanno determinato una violazione di legge, non limitandosi ad applicare la legge come timbrare un cartellino, o, peggio, lasciandosi prendere da simpatie o antipatie, oggigiorno non si trova più. Di fatto è anziano, e la maggior parte dei casi che è chiamato a risolvere riguardano infrazioni banali come divieti di sosta. Lavora a Providence nello stato del Rhode Island, e alle sue udienze partecipa sempre un pubblico appassionato curioso di vedere cosa escogiterà questa volta. Le sue udienze poi vengono regolarmente filmate e finiscono su Internet. Quella più famosa riguarda una donna portata in tribunale perché doveva pagare 400 dollari di multe arretrate. Nel dibattito con il giudice la donna scoppia in lacrime dicendo che da quando gli è morto il figlio l'anno prima, la previdenza sociale gli ha bloccato il conto, e non ha neanche i soldi per finire di pagare il funerale del figlio. Frank Caprio rimane scioccato, le dice che deve pensare al modo migliore per venirle incontro nel rispetto della legge ma anche per sostenere lei. Alla fine le dice che la condanna a pagare 50 dollari. "Ce li ha signora"? le chiede. Sì risponde lei. "E quanti soldi le rimarranno dopo aver pagato?". Cinque dollari dice la donna. Il giudice è letteralmente scioccato: "allora io per le sue gravi circostanze, perché nessuna madre dovrebbe passare attraverso quello a cui sta passando lei, le ritiro la condanna e non le faccio pagare nulla". Poi la indica col dito: "Buona fortuna signora, perché lei ne ha davvero bisogno".

Il caso che vediamo in questo video invece è certamente meno drammatico e molto divertente, ma anche in questo caso Frank Caprio non lesina una lezione di giustizia e educazione. Il giudice chiama il figlio di un imputato che deve pagare 90 dollari di mula per sosta vietata e chiama il figlio a sedersi sulle sue ginocchia. Quanto dovrebbe pagare tuo padre, gli chiede: 90, 30 dollari o niente? Il piccolo risponde: 30 dollari. Bravo, gli dice Caprio, hai fatto come Re Salomone che giudicava sempre con equità non esagerando con la pena. Eccola nel video qua sotto:

