INCENDI SUL VESUVIO E IN SARDEGNA/ Bruciano case a S. Teodoro, a Napoli 100 milioni di danni (ultime notizie)

INCENDI IN SARDEGNA, ULTIME NOTIZIE: BRUCIANO LE CASE A SAN TEODORO - Complice la siccità è l’incuria, gli incendi in Italia continuano a divampare e quello di giovedì 13 luglio, appena trascorso, è stato un pomeriggio terribile per la Sardegna e in particolar modo per la Gallura, che ha visto bruciare molti ettari di terra. I vigili del fuoco delle province di Sassari, Nuoro e Olbia hanno messo in campo un grandissimo dispiegamento di forza per cercare di soffocare le fiamme che hanno avvolto soprattutto la località turistica di San Teodoro. Gli incendi, partiti dalla zona delle colline, hanno avvicinato pericolosamente le case tanto che a Berrulles, una frazione della località, una decina di abitazioni sono state prontamente evacuate per mettere in sicurezza chi vi abitava, nel caso in cui le fiamme non fossero spente prima di arrivare alle case. Alcune abitazioni sono state danneggiate dal fuoco, e nonostante l’intervento dei Canadair la situazione continua ad essere drammatica tra San Teodoro e Porto Ottiolu, col fronte delle fiamme che va allargandosi di ora in ora.

INCENDI SUL VESUVIO, ULTIME NOTIZIE: 100 MILIONI DI DANNI NEL NAPOLETANO - Anche nella zona del Vesuviano, in diverse cittadine della provincia di Napoli, il fuoco ha richiesto un tributo molto grande. E spente le fiamme dai mezzi aerei dei pompieri e delle forze d’emergenza, si cominciano ora a contare i danni che il fuoco ha provocato nella zona intorno al Vesuvio. Si parla di circa 100 milioni di euro procurati in poche ore, segno tangibile della violenza delle fiamme. Ma il fuoco non è il solo pericolo al quale gli abitanti della zona Vesuviana devono fare attenzione: senza più gli alberi a fare da argine, tutta la zona è stata segnalata a rischio frane, e la Forestale ed i pompieri si sono immediatamente attivati per realizzare delle piccole dighe di contenimenti, nella montagna vulcanica, per evitare che slavine rovinose possano venirsi a creare subito dopo lo spegnimento degli incendi. Solo per rimettere a posto e ripiantare gli alberi nella zona del Vesuvio, sarebbe necessario un investimento di circa quattro milioni di euro, ma i danni saranno davvero quantificabili solo fra qualche giorno.

