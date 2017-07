Incidente stradale/ A4, Milano-Brescia: camion sbanda e perde carico, 4 km di code (oggi 14 luglio 2017)

Incidente stradale (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, A4 MILANO-BRESCIA: CAMION PERDE CARICO SBANDANDO, TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - Ancora un incidente stradale sull’A4 Milano-Brescia, anche se per fortuna questa volta non vi sono feriti o vittime come invece purtroppo spesso accade in una delle autostrade più trafficate d’Italia. Avviene tutto questa mattina attorno alle ore 7 quando un camion per motivi ancora tutti da chiarire sbanda pesantemente sulla carreggiata tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Brescia, perdendo così molto carico sull’asfalto. Come ha comunicato il sito di Autostrade per l’Italia, l’incidente è avvenuto al km 187 con gli uomini del soccorso stradale che stanno cercando di liberare la carreggiata dal carico trasportato dal mezzo pesante. Alle 8 c’erano ancora code di 3-4 km presso Seriate (uscita obbligatoria per decisione dell’Anas) con il traffico in tilt: «per utenti diretti verso Brescia si consiglia l'uscita, appunto, a Seriate, per poi rientrare a Ponte Oglio dopo aver percorso la Sp 498 e la Sp573; per le lunghe percorrenze si consigliano la A58 e la A35», spiega il comunicato di Autostrade.

INCIDENTE STRADALE, TORINO: SCOOTER CONTRO AUTO, GIOVANE IN OSPEDALE ULTIME NOTIZIE) - Pericoloso incidente stradale avvenuto invece a Torino città, dove questa mattina uno scooter per dinamica ancora incerta secondo gli inquirenti si è schiantato contro un’auto presso la rotonda tra Corso Garibaldi e Venaria Reale. Una Vespa con conducente un 25enne italiano di Rivoli ha tamponato una Ford Fiesta, forse dopo una frenata improvvisa. Lo scooterista è inevitabilmente finito sull’asfalto con un impatto molto violento e le sue condizioni sono gravi ma non tali da rischiare la vita; come riporta TorinoToday, la donna di 38anni che guidava la Fiesta ha riportato alcune lievi feriti per il tamponamento. Il traffico ne ha risentito di più, visto che Corso Garibaldi è rimasto bloccato praticamente fino a pochi minuti fa in direzione del centro città, luogo molto trafficato di norma in un normale giorno feriale.

