MASSIMO BOSSETTI/ Ultime notizie: rilascerà dichiarazioni spontanee? Il commento di Gianluca Neri sulla foto

Massimo Bossetti, ultime notizie

MASSIMO BOSSETTI, NUOVA UDIENZA PRIMA DELLA SENTENZA: L’IMPUTATO RILASCERÀ DICHIARAZIONI SPONTANEE? -

La sentenza d'Appello a Massimo Bossetti, presunto assassino di Yara Gambirasio, si avvicina a grandi passi. Dopo l'inizio del processo di secondo grado davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, avvenuto il 30 giugno scorso, sono state tre le importanti udienze che si sono tenute e che hanno delineato da una parte le debolezze della difesa dell'imputato ma dall'altra anche la sua estrema determinazione. Oggi, il carpentiere di Mapello in carcere da tre anni e condannato in primo grado all'ergastolo tornerà a sedere in aula in occasione della penultima udienza che anticipa la camera di consiglio, fissata al prossimo 17 luglio.

Dopo quanto avvenuto lo scorso lunedì, con le lunghe arringhe dei difensori di Bossetti, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, è giunta chiara la richiesta di assoluzione dell'imputato. "Non siate complici di questo gioco al massacro di questa persona che non ha mai commesso nessun reato", hanno dichiarato i due legali, come riporta QuiBrescia.it, avanzando la richiesta di assoluzione o in alternativo una nuova perizia sul Dna. Su quest'ultima richiesta, il giudice Enrico Fischetti, presidente della Corte bresciana, aveva preso tempo.

La sua decisione definitiva, dunque, giungerà solo nella successiva udienza del 17 luglio: nel caso in cui dovesse negare la seconda richiesta della difesa di Massimo Bossetti, conosceremo subito la sentenza che potrebbe confermare nuovamente l'ergastolo a carico dell'imputato, come chiesto dal pg di Brescia, Marco Martani. In caso contrario la sentenza slitterà a fin dopo l'estate ridando ulteriori speranze alla difesa ed all'imputato.

Intanto, dopo le lunghe arringhe dei due legali la Corte ha aggiornato il processo a questo venerdì quando in aula sarà dato spazio alle repliche. Non si escluse che Massimo Bossetti possa rilasciare per l'ultima volta dichiarazioni spontanee, tentando la sua ultima carta: convincere il giudice della Corte d'Assise d'Appello della sua totale innocenza. Ancora prima dell'inizio del processo, il muratore ritenuto il solo responsabile dell'uccisione e dell'occultamento di cadavere di Yara Gambirasio aveva scritto una lettera ai giudici bresciani chiedendo con forza la superperizia sul Dna e proclamando ulteriormente la sua innocenza. Dopo l'appuntamento in aula di oggi, dunque, l'ultima parola spetterà davvero alla Corte, che ha già annunciato una lunga camera di consiglio.

IL BLOGGER GIANLUCA NERI DICE LA SUA SULLE FOTO E SPOSA LA TESI DELLA DIFESA -

Il corpo di Yara Gambirasio, da quasi sette anni chiede verità e giustizia ed a breve potrebbe arrivare la seconda sentenza che potrebbe confermare quanto già asserito un anno fa a Bergamo. Ad esprimersi sul caso diventato mediatico è stato il blogger Gianluca Neri, lo stesso che sul sito Macchianera aveva pubblicato nei giorni scorsi la foto del campo di Chignolo che, secondo la difesa di Massimo Bossetti scagionerebbe l'imputato dimostrando l'assenza del cadavere della ragazzina un mese prima del suo ritrovamento. Neri è intervenuto ieri ai microfoni del programma “Legge o Giustizia” su Radio Cusano Campus. Il blogger ha raccontato come è riuscito a venire in possesso delle famose foto satellitari, poi confrontate con altre immagini del campo. "Intanto ho scoperto che anche il gps della polizia ha sbagliato di due metri rispetto al punto esatto in cui è stato ritrovato il corpo", ha rivelato.

La posizione esatta con quella del ritrovamento del corpo sarebbe stata ricavata sovrapponendo la foto con gli uomini della scientifica nel giorno del ritrovamento, il 26 febbraio 2011. "In quella foto satellitare, scattata circa un mese prima, il corpo di Yara sembra non esserci", insiste Neri, sostenendo la tesi della difesa di Bossetti. Eppure, l'accusa ha fortemente criticato la foto ritenendola un falso. "La foto esiste, è venduta da Digital Globe ed è corredata da tutti i documenti", ha chiarito il blogger. "Questa foto è il tassello di un puzzle in un processo indiziario. Tutti gli indizi, dai furgoni alla cella del cellulare, al Dna pieno di incongruenze, vanno a costruire una realtà secondo la quale, obiettivamente, non si può dire che Bossetti sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio", ha chiosato, ribadendo in sintesi la tesi della difesa.

