PREVISIONI METEO/ Crollano le temperature nel fine settimana (oggi, 14 luglio 2017)

Previsioni del tempo, nuvole - La Presse

PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: FINE SETTIMANA COL CROLLO DELLE TEMPERATURE (OGGI, 14 LUGLIO 2017) - L'anticiclone Caronte ha regalato in queste settimane temperature insopportabili e difficoltà nel vivere la giornata soprattutto nelle ore più calde. E' previsto però un periodo di tregua con le temperature che sono pronte a crollare in maniera piuttosto improvviso. Dal 14 al 18 luglio infatti in diverse regioni d'Italia ci saranno correnti fresche e instabili. Le zone più colpite saranno quelle adriatiche con grande concentrazione di fresco sulla Puglia. A sorpresa però questo calo di temperature non dovrebbe riguardare il settentrione con i cambiamenti climatici che saranno protagonisti nel meridione. Staremo a vedere poi se questi cambiamenti diventeranno persistenti oppure se si tratterà, come pare, solo una brevissima parentesi che toccherà solo il sud del nostro paese. Di sicuro il caldo visto in questi giorni ci farà accogliere questo clima rinfrescato davvero a braccia spalancate.

METEO, TEMPORALI DI NUOVO PROTAGONISTI - Le previsioni del tempo deludono nuovamente anche oggi, venerdì 14 luglio 2017, quelli che vivono per il sole e per l'estate. In questo 2017 così particolare infatti ci saranno delle situazioni davvero difficili da decifrare. La catena montuosa degli Appennini sarà percorsa da temporali molto forti per tutto il pomeriggio. Dalle Marche alla Puglia saranno colpite tutte le regioni centrali, con l'allerta meteo che potrebbe scattare in diverse parti. Attenzione però anche al nord dove la situazione sarà peggiore nella prima mattinata quando ci saranno piogge su tutta la parte nord orientale del paese. I temporali si vedranno al confine tra Piemonte e Lombardia oltre che sull'Emilia Roamgna. Ci sarà poi pioggia, anche se non eccessiva, su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le temperature minime saranno registrate attorno ai ventuno gradi della mattinata ad Aosta, mentre le massime saliranno sui trentatré del pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.