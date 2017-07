TRIFONE E TERESA/ Giosuè Ruotolo, scintille in aula con Renna e Romano: i loro ricordi

Giosuè Ruotolo e Rosaria Patrone, Facebook

Il processo di primo grado sul duplice delitto di Trifone Ragone e Teresa Costanza è ormai giunto alle sue battute finali. Nel corso del passato appuntamento davanti alla Corte d'Assise di Udine, è andato in scena l'atteso faccia a faccia che ha visto protagonisti Giosuè Ruotolo, unico indagato, ed i due ex coinquilini, Sergio Romano e Daniele Renna. I tre per un periodo di tempo avevano condiviso il medesimo appartamento con Trifone, prima che quest'ultimo decidesse di andare via per convivere con Teresa. Proprio la giovane siciliana, tra il 26 giugno e l'11 luglio 2014 fu destinataria di una chat su Facebook da parte di un utente anonimo, autore di minacce ed offese al solo scopo di screditare l'immagine del fidanzato.

Per gli inquirenti fu proprio quella chat a scatenare una serie di eventi che portarono poi all'uccisione dei due innamorati, la sera del 17 marzo 2015. Lo scorso 31 marzo, a sorpresa Giosuè Ruotolo ammise in aula la paternità del profilo anonimo su Facebook, tirando però in ballo anche i due coinquilini: "Io adesso sto qui davanti a tutti, ma eravamo in tre a pensare e scrivere quelle cose". Per questo i giudici hanno deciso di vederci chiaro e così si è giunti alla passata udienza nella quale però i due ex coinquilini di Ruotolo hanno ribadito la loro estraneità rispetto ai messaggi inviati a Teresa.

Il primo a prendere la parola è stato Sergio Romano il quale, come spiega Messaggero Veneto nell'edizione online, ha negato di aver partecipato alla creazione del profilo "Anonimo anonimo" ma ha ammesso di aver avuto una volta intenzione di raccontare la verità su Trifone alla ragazza siciliana, avendo il suo numero di telefono. Solo una semplice fantasia, però, della quale rese partecipe anche gli altri inquilini in un suo momento di sfogo. Questi ultimi reagirono con una risata. E' poi stato il turno di Daniele Renna il quale ha raccontato di non ricordare questa conversazione ma ha rivelato di aver avuto intenzione di installare in casa una telecamera per verificare se Trifone, anche dopo il trasloco, accedesse all'appartamento di nascosto insieme a delle ragazze. "Ma non abbiamo mai voluto fare dispetti né a Teresa né a Trifone", ha però precisato il giovane. Le domande ai due ragazzi sono proseguite incentrandosi sulla data in cui appresero del profilo Facebook anonimo e sulle loro visite in caserma, alla postazione informativa di Giosuè.

Proprio il presunto assassino di Trifone e Teresa ha dimostrato una certa agitazione rispetto a quanto asserito dagli ex coinquilini. Quando finalmente gli viene concessa la parola, sotto gli sguardi di Romano, Giosuè diventa un fiume in piena e spiega: "E' partito tutto dopo il trasloco di Trifone. Uscendo dalla mia stanza avevo sentito che Romano diceva a Renna di contattare Teresa e informarla dei tradimenti subiti da Trifone". A sua detta, sarebbe stato Romano l'ideatore di tutto. Lui gli avrebbe spiegato come fare e la mattina dopo si sarebbe presentato in caserma spronandolo a mandare i messaggi a Teresa. "Io ho acconsentito", ha aggiunto. Secondo l'imputato, al primo invio erano presenti tutti e tre. Dei contenuti ne parlavano insieme ma tutti avrebbero avuto accesso al profilo anonimo. Poi però ammette che qualche messaggio potrebbe averlo inviato da solo. Ruotolo è stato quindi incalzato dal pm che ha voluto vederci chiaro anche sul possibile coinvolgimento dell'ex fidanzata Mariarosaria Patrone, ma l'imputato ha smentito categoricamente. "L’ho solo informata, le ho detto che era uno scherzo", ha aggiunto Giosuè, difendendola con determinazione. Eppure, ci sarebbe una foto che immortalerebbe i due ex fidanzati insieme lo stesso giorno in cui dal profilo Facebook partì un nuovo messaggio a Teresa. Secondo gli avvocati di parte civile, proprio quello scatto confermerebbe il loro sospetto in merito alla presenza di "un’impronta femminile nella creazione del profilo". Dopo il confronto della passata udienza, la difesa di Ruotolo ha chiosato commentando: "Il confronto ha confermato che Romano e Renna ricordano diverse cose, in modo diverso".

